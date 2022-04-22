En acı kare: İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Polis Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş başlamasından bu yana Kiev'de ve çevresinde 900'den fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Savaşın başlangıcından bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı ve yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin'deki şehir mezarlığı ise havadan görüntülendi. Mezarların yakınında Rus kuvvetlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybeden kurbanların resimleri görülüyor.

Genelde askeri hareketliliğin görüldüğü şehirde, ağır bombardıman ve çatışmalar sonucu yanmış ve yıkılan binaları, yanmış askeri ve sivil araçları, boş veya patlamayan mermileri görmek de mümkün.