En çok hangi kitap türü okunuyor? 2023'ün ilk 6 aylık döneminde 182 milyon 895 bin 180 adet kitap bandrolü satışı gerçekleşirken basılan kitap sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 arttı. Eğitim kitaplarından sonra En çok okunan tür, 'Yetişkin Kurgu' oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023'ün ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine göre, 2023'ün ilk 6 ayında 182 milyon 895 bin 180 adet kitap bandrolü satışı gerçekleşti. 2022 yılının ilk yarısında yayınlanan kitap sayısı 90 bin 149’dan, 2023 yılının ilk 6 ayında yayınlanan kitap sayısı yüzde 20 artışla 108 bin 82 adete ulaştı.

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Bu yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti.

• Eğitim... 72.668.316

• Yetişkin Kurgu... 28.101.06

• Yetişkin Kültür... 27.648.152

• Çocuk... 24.137.587

• İnanç... 22.351.326

• Akademik... 3.781.300.

• İthal... 2. 574.498

• Gençlik... 1.632.938

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı 2022 yılının ilk 6 ayında 898 adet olarak gerçekleşmişti.

2023'ün ilk 6 ayında ise bu sayı yüzde 20 artışla 1.073 adete ulaştı.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 527 adet tescil ile bilgisayar programları oldu.

2023'ün ilk yarısında;

• Bu yılın ilk 6 ayında 527 adet bilgisayar programı, 291 adet ilim ve edebiyat eseri, 165 adet güzel sanatlar eseri, 49 adet musiki eseri ile 41 adet sinema eserinin kayıt-tescili yapıldı.

• 254 adet sinema ve 174 adet müzik yapımcı sertifikası düzenlendi. Toplam aktif yapımcı sertifika sayısı ise 2 bin 383’e yükseldi.

Sinema alanında 237 adet sinema yapımı tescil edilerek 23 bin 965 adet bandrol satıldı.

Müzik alanında ise 1.008 adet yapım tescil edildi ve 531 bin 39 adet bandrol satışı gerçekleştirildi.

• Dijital oyunlarda 4 adet tescil işlemi yapılarak 23 bin 932 adet bandrol satıldı.

Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için, 2023 yılının ilk 6 ayında toplamda 1.249 tescil işlemi yapılarak 578 bin 936 adet bandrol satışı gerçekleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre de korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren “İl Denetim Komisyonları” bu yılın ilk 6 ayında 285 operasyon gerçekleştirerek 300 şahıs hakkında işlem yaptı. Bu denetimler kapsamında 26 bin 733 adet materyal ele geçirildi.