En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı zam tahminleri ve zamlı maaş tablosu
En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı, emekli vatandaşların gündeminde yerini aldı. Şu ana kadar Temmuz-Ekim dört aylık enflasyon oranı netleşirken; 6 aylık farkın belli olmasıyla en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı da netleşecek. Merkez Bankası enflasyon tahmini ve öngörülen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda olası zam tablosunu çıkardık. İşte, en düşük emekli maaşı zam tahminleri
Şu anda 16.881 TL olarak uygulanan emekli maaşının yeni yılda ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve böylece emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki, en düşük emekli aylığına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, güncel veriler doğrultusunda zamlı maaş tablosu tahminleri
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; en düşük emekli maaşına ek bir zam yapılmayacak.
Şu anda 6 aylık enflasyon farkı belli olmadığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir çalışma başlatmadı ancak edinilen bilgiye göre; en düşük emekli maaşına ekstra bir zam uygulanmayacak, bunun yerine enflasyon oranında artışa gidilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkiliyor. Kasım-Aralık döneminde enflasyon:
- Yüzde 1,5 olarak açıklanırsa emekli maaşına yüzde 13,58
- Yüzde 2 olarak açıklanırsa yüzde 14,70
- Yüzde 2,50 olarak açıklanırsa yüzde 15,83 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 19 bin 75 TL ya da en fazla 19 bin 581 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ ZAM TABLOSU
En düşük emekli maaşı olarak uygulanan 16 bin 881 TL, gerçekleşecek enflasyona göre şu şekilde artacak:
- Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,
- Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL
- Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL
- Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.
Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.