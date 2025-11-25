EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; en düşük emekli maaşına ek bir zam yapılmayacak.

Şu anda 6 aylık enflasyon farkı belli olmadığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir çalışma başlatmadı ancak edinilen bilgiye göre; en düşük emekli maaşına ekstra bir zam uygulanmayacak, bunun yerine enflasyon oranında artışa gidilecek.