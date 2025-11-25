Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artış bekleniyor? En düşük emekli aylığı zam tahminleri ile zamlı maaş tablosu

        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı zam tahminleri ve zamlı maaş tablosu

        En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı, emekli vatandaşların gündeminde yerini aldı. Şu ana kadar Temmuz-Ekim dört aylık enflasyon oranı netleşirken; 6 aylık farkın belli olmasıyla en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı da netleşecek. Merkez Bankası enflasyon tahmini ve öngörülen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda olası zam tablosunu çıkardık. İşte, en düşük emekli maaşı zam tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şu anda 16.881 TL olarak uygulanan emekli maaşının yeni yılda ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve böylece emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki, en düşük emekli aylığına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, güncel veriler doğrultusunda zamlı maaş tablosu tahminleri

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; en düşük emekli maaşına ek bir zam yapılmayacak.

        Şu anda 6 aylık enflasyon farkı belli olmadığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir çalışma başlatmadı ancak edinilen bilgiye göre; en düşük emekli maaşına ekstra bir zam uygulanmayacak, bunun yerine enflasyon oranında artışa gidilecek.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

        Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkiliyor. Kasım-Aralık döneminde enflasyon:

        - Yüzde 1,5 olarak açıklanırsa emekli maaşına yüzde 13,58

        - Yüzde 2 olarak açıklanırsa yüzde 14,70

        - Yüzde 2,50 olarak açıklanırsa yüzde 15,83 oranında zam yapılacak.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 19 bin 75 TL ya da en fazla 19 bin 581 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ ZAM TABLOSU

        En düşük emekli maaşı olarak uygulanan 16 bin 881 TL, gerçekleşecek enflasyona göre şu şekilde artacak:

        - Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,

        - Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL

        - Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL

        - Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.

        Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi