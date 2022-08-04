En erken hamilelik belirtileri 0:00 / 0:00

Pek çok kadın hamile kaldığını reglinin gecikmesiyle fark eder. Bu gecikmenin ardından test yapan kadınların neredeyse %90’ını hamiledir. Diğer yandan hamilelik kişide hem fiziksel hem de ruhsal pek çok değişime neden olmaktadır. Bu farklılıklar da kadınların kendisini acaba hamile miyim? Diye sorgulamasına yol açar. Özellikle hamile kadınlar ilk anlardan itibaren sabah kalktıklarında kendilerini normal iştahlarında hissetmezler. Çoğunlukla sabah halsizlik ve mide bulantıları hissedilir. Bazı kadınlar bir anda aşırı iştahlı hale gelir bazıları ise iştahsız hisseder. Özellikle de halsiz ve uykulu hissetmek hamileliğin yine belirgin belirtileri arasındadır. Yine de yalnızca belirtileri dikkate alarak hamile olup olmadığınızı kesin olarak anlamanız mümkün değildir. Kendinizde farklılık hissettiğinizde idrar ya da kan testi yapmanız kesin sonuç almanız açısında önemlidir. Bu içeriğimizde en erken hamilelik belirtileri, erken hamilelik nasıl anlaşılır, belirtileri neler? Gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte en erken hamilelik belirtileri ile ilgili merak edilenler…

Erken Hamilelik Belirtileri

Hamilelik sürecini planlayan çiftler de beklenmedik gebelikle karşılaşanlar da hamilelik belirtilerini bilmek isterler. Özellikle erken hamilelik belirtileri çok fazla ebeveyn adayı tarafından merak edilmektedir. Tıbbi olarak kişinin son reglinin başlangıcı itibariyle ilk gebeliğinin haftası başlamaktadır. Ancak bu hafta regl kanaması olmamaktadır. Fakat yine de döllenme ve yumurtlamanın olmadığını söyleyebiliriz. Ebeveyn adayları özellikle erken hamilelik belirtilerini merak ederler. Buna bağlı olarak kendi durumlarını anlamak isterler. Biz de sizler için bu belirtileri sıraladık;

Şişkin hissetme,

Vajinadan gelen akıntı miktarında artış,

Göğüslerin hassaslığının artması,

Ceninin yerleşme kanaması. Fakat kadınların hepsinde görülmediği unutulmamalıdır.

Ruhi değişimler,

Kasık ve karında krampların ortaya çıkması,

Midede bulantı,

İdrar ihtiyacının artışı,

İdrara çıkma sıklığının artışı,

Geçmeyen halsizlik ve uykulu olma durumu.

Hamileliğin İlk Belirtileri Nasıl Anlaşılır

Her kadında aynı olmamakla beraber hamileliğin ilk belirtileri nasıl anlaşılır diye merak edenlere erken hamilelik belirtilerini dikkate almaları gerektiğini söyleyebiliriz. Bu belirtiler her kadında aynı olmasa da mutlaka vücutta ve hissiyatta farklılıklar olmaktadır. Örneğin; reglin gecikmesi, psikolojik olarak karmaşık ruh hali, özellikle sabahları midede hassasiyet ve halsizlik, sürekli yorgun ve uykulu hissetme gibi belirtiler hamile olduğunu gösterebilir. Ancak bu belirtiler kesin olmadığından mutlaka bir gebelik testi yapmanız gerekmektedir.

Hamilelik Kaç Gün Sonra Belli Olur

Hamilelik kaç gün sonra belli olur sorusu çok fazla kadın tarafından merak edilmektedir. Genellikle bir hafta sonra hamilelik kan tahlili ile anlaşılmaktadır. İdrar ile yapılan gebelik testlerinde ilk hafta hamilelik anlaşılmayabilir. Ortalama 2 hafta sonrasında da idrar testiyle hamilelik anlaşılmaktadır.

En Erken Gebelik Belirtisi

En erken gebelik belirtisi reglin gecikmesidir. Bunun dışında kişi kendisini olması gerekenden farklı hissederse de hamilelikten şüphelenebilir. Bazı kadınlar olması gerekenden daha mutlu ve enerjik bazıları da daha yorgun ve halsiz hissedebilir. Özellikle sabah koku hissiyatından farklılık ve midede bulantı erken gebelik belirtisi olabilir.

Erken Hamilelik Nasıl Anlaşılır

Erken hamilelik nasıl anlaşılır diye merak edenlere öncelikle regl takviminde anlaşılabileceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında kişi hamile kaldığında kendisini normalden farklı hissetmektedir. Çoğunlukla bu farklılık ile bile hamilelik anlaşılabilir. Vücutta şişkinlik, halsizlik, ruh hali çalkantıları kişinin hamile olduğunu gösterebilir. Ancak pek çok belirti olmasına rağmen kesin olarak test yapılmadığı sürece kişinin hamile olduğunu söylemek doğru olmaz.