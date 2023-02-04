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Haberler Sağlık
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En fazla quercetin içeren 5 besin

Son yıllarda quercetin molekülünün hastalıklarla mücadelede oynadığı rol üzerine yapılan araştırmalar dikkat çekiyor. Quercetinin yoğun olarak bulunduğu gıdaların genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor. Peki gıdalardan alınması yanında kapsül ve toz takviyesi olarak da kullanılabilen bu molekül en çok hangi gıdalarda bulunuyor? İşte quercetinin sağlık üzerindeki etkileri ve en çok quercetin içeren gıdalar

En fazla quercetin içeren 5 besin
HABERTURK.COM

Quercetin, taze meyve, sebze ve tahıl spektrumuna renk katan doğal bir pigment olarak tanımlanıyor. Yapılan çalışmalar vücudun zararlı toksinlere karşı mücadelesini desteklemede, oksidatif stresi azaltmada ve kronik hastalık riskini düşürmede dikkat çekici ve çok güçlü bir antioksidan olduğunu gösteriyor.

HER SAĞLIK SORUNUNA YARDIMCI

Bu molekülün kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürüp kan damarlarını rahatlatarak kalp sağlığını artırdığı da belirtiyor. Quercetin kan damarlarında yağ birikimini önlemekle kalmayıp ani kalp krizi ve felç riskini de azaltabileceği belirtiliyor. Hayati organlara kan akışı sağlayarak dolaşımını iyileştirmedeki gücüyle erektil disfonksiyonu tedavi etmeye yardımcı olan quercetinin erkeklerde libido ve cinsel sağlığa iyi gelen yönü bulunduğuna işaret eden çalışmalar da var.

ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTIYOR MU?

Quercetinin aynı zamanda iltihaplanmayı azaltarak beyin sağlığını artırmadaki yönüyle beyin hücrelerini toksinlerden koruyarak Alzheimer hastalığı ve diğer dejeneratif beyin bozuklukları riskini azalttığına da dikkat çekiliyor. Bu molekülün güçlü anti-kanser özelliklerinin, tümör hücrelerinin büyümesini önleyerek akciğer kanseri riskini azalttığı yönünde çalışmalar da dikkat çekiyor. Mide, cilt, solunum ve üriner sistemle ilgili bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede de güçlü anti-bakteriyel etkiler sergileyen quercetin anti-alerjik özelliği ile alerjik astım ve bronşit tedavisine de yardımcı olarak değerlendiriliyor.

HANGİ BESİNLERDE VAR?

Soğan, elma, üzüm, çilek, brokoli, turunçgiller, kiraz, yeşil çay, kahve ve kırmızı şarap gibi gıdalarda bulunan quercetin, dışarıdan kapsül ve toz şeklinde besin takviyesi olarak da kullanılıyor. Peki yüksek oranda antioksidan içeren bu flavonoid en çok hangi gıdalarda var?

İŞTE EN FAZLA QUERCETİN İÇEREN 5 BESİN

SOĞAN

Querceti̇n, bi̇yoti̇n ve soğan i̇çeri̇ği̇ kalp fonksi̇yonlarını i̇yi̇leşti̇ri̇ci ve kalp hastalığı ri̇ski̇ni̇ azaltıcı özellik taşıyor

KARALAHANA

Quercetin, vitamin 1 ve C vitamini ile zenginleşmiş lahana, oksidatif stresle mücadele ediyor ve kansere karşı kalkan oluşturmaya yardım ediyor.

ÇERİ DOMATES

Quercetin ve A vitamini yüklü kiraz domatesler cilt sağlığını ve genel sağlığı artırıcı bulunuyor.

BROKOLİ

Quercetin, K ve C vitaminleri bakımından zengin olan brokoli, beyin sağlığını güçlendirmenin yanında iyi görmeye de destek oluyor.

ELMA

Yoğun Quercetin içeren elmalar, sindirimi destekleyip kişiyi hastalıklardan uzak tutmaya yardımcı oluyor.

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