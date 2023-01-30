Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Akciğer kanserinin büyümesi ve oluşması o meyvede bulunan İsoquercetin ile engellenebilir mi?

Japonya'da yetişen “actinidia arguta” meyvesinde bulunan İsoquercetin molekülü kanserli farelerde akciğer tümörü oluşumuna yaptığı etkiyle dikkat çekti. Okayama Üniversitesi’nden araştırmacılar İsoquercetin verdikleri farelerin tümörlerinde yüzde 25,4 oranında azalma olduğunu, 9 fareden 5’inde ise tümör oluşumunun tamamen engellendiğini söyledi. Uzmanlar bu sonucu heyecan verici buluyor ve “akciğer kanserinin büyümesi, isoquercetin takviyesiyle baskılanabilir mi” sorusuna yanıt arıyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Akciğer kanserinin büyümesi ve oluşması o meyvede bulunan İsoquercetin ile engellenebilir mi?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Japonya’da Okayama Üniversitesi’nde yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları İsoquercetin’in, akciğer kanserinin büyümesini ve oluşmasını engelleyebileceğini göstermesi açısından dikkat çekici bulundu.

Yürütülen araştırma akciğer kanserinin büyümesinde “Actinidia arguta” diğer adıyla “Sarunashi” meyvesinde bulunan İsoquercetin'in akciğer kanserini önlemede etkili olduğunu ortaya koydu. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşçı, Japonya’da yapılan araştırmayla ilgili olarak “İsoquercetin: antioksidan, antitümör ve antienflamatuar aktivitesi nedeniyle çeşitli kanser modellerinde etkili bir moleküldür. Bu nedenle yapılan araştırmanın sonuçları heyecan vericidir” diyor. Peki söz konusu araştırma ne gibi sonuçlar içeriyor?

Prof. Dr. &Uuml;mit Savaş&ccedil;ı
Prof. Dr. Ümit Savaşçı

İSOQUERCETİN NEDİR?

Bu soruya yanıt verebilmek için önce Quersetin’in ne olduğunu bilmek gerekir. “Quercetin” pek çok meyve ve sebzede bulunan ve onlara renk veren bileşikler (doğal flavonoid) olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmalar bu molekülü pek çok hastalık riskinin azaltılmasıyla ilişkilendiriyor. Covid-19 pandemisinde bu molekülün, gerek hastalık önleyici yönüne gerekse hastalık semptomlarının daha hafif geçirilmesine ilişkin çıkan haberler de bu gerçeğe işaret ediyor. Quercetin molekülünün 5 kat fazla gelişmiş biyoemilim ile 18 kata yakın biyoyararlanım kazandırılmış formuna ise “İsoquercetin” adı veriliyor.

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor. Dünyada erkekler arasında en sık görülen kanser türü iken; kadınlarda 3. sırada yer alıyor. 2018 yılında dünyada bu hastalığa yakalanan 2 milyona yakın yeni vaka olduğu ve 1,7 milyon ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Hastalığın en önemli risk faktörleri arasında tütün ve tütün ürünlerinin tüketimi gösteriliyor. Bu noktada akla, “Yapılan araştırma isoquercetin ile akciğer kanseri üzerinde nasıl bir ilişki kuruyor?” sorusunu getiriyor.

AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLEMEYE YARDIMCI MI?

Okayama Üniversitesi Eczacılık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sakae Arimoto-Kobayashi önderliğinde yürütülen araştırmada, akciğer kanserinin büyümesinde “Actinidia arguta” (sarunashi) meyvesinin etkisi araştırılıyor. Polifenol ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olan actinidia arguta, Japonya'nın Okayama şehrinde yetiştiriliyor.

Araştırma ekibi, bir fare modelinde bu meyvenin suyunun ana bileşeni olan İsoquercetin'in, (isoQ) akciğer kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırma ile bu meyvede polifenolik bileşik olarak bulunan İsoquercetinin antikarsinojenik (kanser önleyici) potansiyele sahip olduğuna ve çalışma bulgularında anti-tümörjenik etki bulunduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmacılar bu durumu “Akciğer kanserinin büyümesi, İsoquercetin takviyesiyle baskılanabilir” şeklinde yorumluyor.

Actinidia arguta meyvesi
Actinidia arguta meyvesi

MEYVEDEKİ AKTİF BİLEŞEN RİSKİ EN AZA İNDİRİYOR

Araştırmada, meyvedeki aktif bileşenlerin kanser de dahil olmak üzere kronik hastalık riskini en aza indirebileceği klinik olarak gösteriliyor. Çalışmayı yürüten araştırmacılar: "Meyvelerin biyoaktif özellikleri uzun süredir araştırmaların odak noktası olmuş durumda. Epidemiyolojik veriler, yüksek meyve tüketimi ile düşük kronik hastalık riski arasındaki ilişkiyi destekliyor” diyor.

TÜMÖRDE YÜZDE 25 KÜÇÜLME

Araştırmada, actinidia arguta (sarunashi) meyvesinin suyunda bulunan İsoquercetin’in daha önce kansere neden olan bileşiğin önceden enjekte edildiği farelerde akciğer tümörü oluşumuna nasıl etki ettiği inceleniyor. Araştırmanın sonunda farelerin tümörlerinde yüzde 25,4 oranında azalma olduğu, 9 fareden 5’inde ise tümör oluşumunun tamamen engellendiği görülüyor. Ağızdan takviye yoluyla alınan İsoquercetin’in fare akciğerlerindeki tümörlerin sayısını azalttığına da dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE’DE DE ÜRETİLİYOR

Prof. Dr. Ümit Savaşçı, “Farklı alanlarda yürütülen çalışmaların ve bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında dünyada az sayıda merkezde üretilebilen İsoquercetin molekülünün ülkemizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopol İstanbul’da yerli imkanlarla üretilmesini çok önemli ve gurur verici buluyorum” diyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!
SAĞLIK Harvard'lı araştırmacılara göre uzun yaşamı ...
Son dakika haberi Bakan Koca'dan ilaç açıklaması
SAĞLIK Bakan Koca'dan ilaç açıklaması
Tarihin en eski bulaşıcı hastalıklarından cüzzam hala etkisini sürdürüyor
SAĞLIK Tarihin en eski bulaşıcı hastalıklarından! Etkisini ...
Bilim insanları kemik hasarlarının tedavisini kolaylaştıracak proje geliştirdi
SAĞLIK Bilim insanları kemik hasarlarının tedavisini ...
Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!
SAĞLIK Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur?
Kaygılarınızın asıl nedeni tükettiğiniz yiyecekler olabilir! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler...
SAĞLIK İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler
Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz? İşte nedenleri
SAĞLIK Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?
Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!
SAĞLIK Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici ...
Sıradan bir taş değil: Her renginde başka şifa! Tansiyonu dengeliyor, uyumsuzlukları gideriyor, stresi azaltıyor ve enerji veriyor!
SAĞLIK Sıradan bir taş değil: Tansiyonu dengeliyor, ...
Sıcak soğuk demeyin yeşil alanda yürüyüş yapın: Anksiyete ve depresyon ilacı kullanımını azaltıyor!
SAĞLIK Sıcak soğuk demeyin yeşil alanda yürüyüş yapın: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.