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Japonya’da Okayama Üniversitesi’nde yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları İsoquercetin’in, akciğer kanserinin büyümesini ve oluşmasını engelleyebileceğini göstermesi açısından dikkat çekici bulundu.

Yürütülen araştırma akciğer kanserinin büyümesinde “Actinidia arguta” diğer adıyla “Sarunashi” meyvesinde bulunan İsoquercetin'in akciğer kanserini önlemede etkili olduğunu ortaya koydu. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşçı, Japonya’da yapılan araştırmayla ilgili olarak “İsoquercetin: antioksidan, antitümör ve antienflamatuar aktivitesi nedeniyle çeşitli kanser modellerinde etkili bir moleküldür. Bu nedenle yapılan araştırmanın sonuçları heyecan vericidir” diyor. Peki söz konusu araştırma ne gibi sonuçlar içeriyor?

Prof. Dr. Ümit Savaşçı

İSOQUERCETİN NEDİR?

Bu soruya yanıt verebilmek için önce Quersetin’in ne olduğunu bilmek gerekir. “Quercetin” pek çok meyve ve sebzede bulunan ve onlara renk veren bileşikler (doğal flavonoid) olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmalar bu molekülü pek çok hastalık riskinin azaltılmasıyla ilişkilendiriyor. Covid-19 pandemisinde bu molekülün, gerek hastalık önleyici yönüne gerekse hastalık semptomlarının daha hafif geçirilmesine ilişkin çıkan haberler de bu gerçeğe işaret ediyor. Quercetin molekülünün 5 kat fazla gelişmiş biyoemilim ile 18 kata yakın biyoyararlanım kazandırılmış formuna ise “İsoquercetin” adı veriliyor.

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor. Dünyada erkekler arasında en sık görülen kanser türü iken; kadınlarda 3. sırada yer alıyor. 2018 yılında dünyada bu hastalığa yakalanan 2 milyona yakın yeni vaka olduğu ve 1,7 milyon ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Hastalığın en önemli risk faktörleri arasında tütün ve tütün ürünlerinin tüketimi gösteriliyor. Bu noktada akla, “Yapılan araştırma isoquercetin ile akciğer kanseri üzerinde nasıl bir ilişki kuruyor?” sorusunu getiriyor.

AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLEMEYE YARDIMCI MI?

Okayama Üniversitesi Eczacılık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sakae Arimoto-Kobayashi önderliğinde yürütülen araştırmada, akciğer kanserinin büyümesinde “Actinidia arguta” (sarunashi) meyvesinin etkisi araştırılıyor. Polifenol ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olan actinidia arguta, Japonya'nın Okayama şehrinde yetiştiriliyor.

Araştırma ekibi, bir fare modelinde bu meyvenin suyunun ana bileşeni olan İsoquercetin'in, (isoQ) akciğer kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırma ile bu meyvede polifenolik bileşik olarak bulunan İsoquercetinin antikarsinojenik (kanser önleyici) potansiyele sahip olduğuna ve çalışma bulgularında anti-tümörjenik etki bulunduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmacılar bu durumu “Akciğer kanserinin büyümesi, İsoquercetin takviyesiyle baskılanabilir” şeklinde yorumluyor.

Actinidia arguta meyvesi

MEYVEDEKİ AKTİF BİLEŞEN RİSKİ EN AZA İNDİRİYOR

Araştırmada, meyvedeki aktif bileşenlerin kanser de dahil olmak üzere kronik hastalık riskini en aza indirebileceği klinik olarak gösteriliyor. Çalışmayı yürüten araştırmacılar: "Meyvelerin biyoaktif özellikleri uzun süredir araştırmaların odak noktası olmuş durumda. Epidemiyolojik veriler, yüksek meyve tüketimi ile düşük kronik hastalık riski arasındaki ilişkiyi destekliyor” diyor.

TÜMÖRDE YÜZDE 25 KÜÇÜLME

Araştırmada, actinidia arguta (sarunashi) meyvesinin suyunda bulunan İsoquercetin’in daha önce kansere neden olan bileşiğin önceden enjekte edildiği farelerde akciğer tümörü oluşumuna nasıl etki ettiği inceleniyor. Araştırmanın sonunda farelerin tümörlerinde yüzde 25,4 oranında azalma olduğu, 9 fareden 5’inde ise tümör oluşumunun tamamen engellendiği görülüyor. Ağızdan takviye yoluyla alınan İsoquercetin’in fare akciğerlerindeki tümörlerin sayısını azalttığına da dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE’DE DE ÜRETİLİYOR

Prof. Dr. Ümit Savaşçı, “Farklı alanlarda yürütülen çalışmaların ve bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında dünyada az sayıda merkezde üretilebilen İsoquercetin molekülünün ülkemizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopol İstanbul’da yerli imkanlarla üretilmesini çok önemli ve gurur verici buluyorum” diyor.