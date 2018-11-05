Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da bu yıl da Atatürk'ü anma törenleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler 10 Kasım için şiir okumaya hazırlanıyorlar. Öğrenciler, 10 Kasım öncesinde hazırlıklarını yapmak için internet üzerinde "10 Kasım şiirleri" aramasını yapıyor. İşte, Mustafa Kemal Atatürk anısına 3,4,5 ve 6 kıtalık anlamlı 10 Kasım şiirleri...
10 KASIM 1938 ATATÜRK'ÜN VEFATI
Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılından itibaren sağlık sorunları yaşamaya başladı ve kendisine 1938 yılında siroz teşhisi konuldu. Siroz tedavisi için yurt dışından doktorlar getirildi ancak doktorların siroz tedavisi için çabaları olumlu sonuç vermedi.
10 Kasım 1938 Perşembe sabahı hastalığına yenik düşen Atatürk, saat 09:05'te kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatının ardından cenazesi büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı.
21 Kasım 1938 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen resmi törenle Atatürk'ün cenazesi geçici olarak Etnografya Müzesi'ndeki kabrine konuldu. Atatürk'ün cenazesi, 15 yıl sonra kendisine özel olarak yaptırılan ebedi istihgaratı Anıtkabir'e nakledildi ve burada toprağa verildi.
EN GÜZEL 10 KASIM ŞİİRLERİ
KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK
Yurdumuzu kuran
Bir kahramansın sen
Vatanı için savaşan
Bir askersin sen
Vatanını çok sevdi
Adını göklere yazdırdı
Çanakkale savaşında
Kendini kanıtladı
Kahramanımız oldu
Yurdunu savundu
En büyük eseri
Cumhuriyet oldu
10 Kasım'da anıyoruz
Kalbimizde yaşatıyoruz
Seni hiç unutamıyoruz
Kahramanımızsın ATATÜRK..!
SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ KAHRAMAN
Sana borçluyuz canımızı,
Sana borçluyuz yaşamımızı,
Sana borçluyuz vatanımızı,
Sana borçluyuz varlığımızı,
Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.
Var olmasaydın diyorum,
Ne olurdu bu millete,
Hiç doğmasaydın diyorum,
Hizmetkârdık hangi millete.
Yılmadan, yorulmadan çalıştın,
Bin bir türlü zorluğu aştın,
İyi ki vardın, hep olacaksın,
Senin sevginle dolu kalbimizde,
Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.
ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ
Düşmana savaş açan,
Vatan için çarpışan,
Ölümü hiçe sayan,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Destana destan katan,
Yurdumuzu kurtaran,
Modern bir ülke kuran,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Onsuz O’nu yaşayan,
İzinden ayrılmayan,
10 Kasım hüznü duyan,
Atatürk’ün gençleriyiz.
ÖLMEZ ATATÜRK
Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK
Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı
Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
Vatanının yılmaz savunucusu
Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK
Vatan toprağını altın bilen
Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK
Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran
Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK
SAAT 9'U 5 GEÇE
Saat 9'u 5 geçe
Atam dolma bahçede
Gözlerini kapamış
Bütün dünya ağlamış
Doktor doktor kalksana
Lambaları yaksana
Atam elden gidiyor
Çaresine baksana
Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben Atama doymadım
Doysun kara topraklar
10 KASIM
Bir bulut inmiş, beyaz,
Karlı dağlar başına.
Her 10 Kasım sabahı,
Bir ateş düşer, döşüme.
Nerdesin, ey Atam nerede?
Sensiz millet, öksüz burada.
Sanat, ilim, fen seninle.
Sevinen, gülen seninle.
Olmak isterdik inan,
Ebediyen seninle.
Dağların, ak başı kar mıdır?
Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?
Yarım bıraktığın işler,
Bugün, sanki seni bekler.
Zengin millet hayalin,
Acep, neden emekler?
Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.
Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?
HÜSEYİN CELEP
ATATÜRK'ÜM SEN YOKKEN
Bir Cumhuriyet günü
Kalbimizde anılıyorsun
Belki o zaman uyuyorsundur
Atatürk’üm sen yokken
Duydun mu sesimizi
Atatürk’üm derken
Yankılandı her taraf
Atatürk’üm sen yokken
Bir cevap ver ne olur
Aklım hayalim durur
Annem teselli etti
Atatürk’üm sen yokken
ON KASIMLARDA YÜRÜMEK
Atatürk’üm işte 10 Kasım yine
Dalgalanır ağaçlarla oğullar
Dalgalanır oğullarla nineler
Dalgalanır ninelerle genç kızlar
Özlemin ta yüreğime işlemiş
Seni bulmak, seni görmek için ben
Bütün toprakaltıyla barışacağım
Ereceğim sana usta, barışta, başarıda
Öyle
Güçlüsün ki
Güçleneceğim
Öyle yücesin ki, yüceleceğim
Düşüne düşüne seni kocaman kocaman
Dağlara, dağlara karışacağım
Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz
Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün
Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt
Sanki ellerim gece
Sanki ellerim gündüz
Yazacağım seni daha, bir daha
Ben senin ölümünle yarışacağım
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