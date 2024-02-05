En güzel kapak sözler 2024 - Eski sevgiliye ve nankör insanlara söylenebilecek en etkili kapak sözler

Sosyal medyada özlü sözlerle beraber en çok paylaşılanlar arasında laf sokucu kapak sözler de yer almaktadır. Birisine, bir duruma ya da farklı bir şeye sinirlenildiğinde başvurulan ağır kapak sözler ve laflar, o anki duygu durumunu en güzel şekilde anlattığından dolayı tercih edilmektedir. Öyle ki, arkadaşa, akrabaya, sevgiliye ya da başka bir kişiye laf sokucu mesajlar gönderilebilmektedir.

EN AĞIR KAPAK SÖZLER 2024

Etkileyici, karşınızdaki kişiyi sinir edecek ve ağır kapak sözleri sizler için derledik. Tartışılan arkadaşa, kavga edilen sevgiliye ya da hoşlanılmayan akrabaya gönderilecek en ağır, vurucu, kısa, uzun, resimli laf sokucu kapak sözler 2024 için haberimizin devamına bakmayı unutmayın. İşte, kısa - uzun seçeneklerle en çok paylaşılan ağır ve laf sokucu kapak sözler

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ETKİLEYİCİ KAPAK SÖZLER

Biz saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz.

Senin gibiler su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılıyor. Ne yaparsın işte…

Bir zam da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar.

Fikirlerin için teşekkür ederim ama zaten ekmeksiz kahvaltı yapıyorum.

Benimle tartışmak istiyorsan önce kendi seviyene bir bak, sonra asansörle gel.

Seni ciddiye alıyorum, ama sadece komedi şovlarımda.

Senin için en iyisi aynada kendine danışmak, çünkü ikiniz de aynı fikirde olacaksınız.

Seni düşünmek yerine, boş bir odayı düşünüyorum; çok daha verimli.

Seninle aynı fikirde olabilirdim, ama o zaman ikimiz de yanlış olurduk.

Eğer kelimeler kıyafet olsaydı, sen hep çıplak dolaşırdın.

Seni anlamak için bir kitap okudum, ama sonunda 'anlayamadı' yazıyordu.

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İyi fikirlerinin olmasını dört gözle bekliyorum. Uzun bir bekleyiş olacak gibi.

Kendini Google sanma; her şeyi biliyorsun diye.

Seninle konuşmak harika bir deneyim; zaman yolculuğu gibi, hiçbir şey değişmiyor.

Senin fikirlerin tarihi eser gibi, değerli ama çok eskimiş.

Zekanla ilgili iyi bir şeyler söyleyeceğim, ama hala araştırıyorum.

Seninle konuşmak terapi gibi, ne kadar normal olduğumu hatırlatıyor.

Seninle konuşmak, bir uçurumun kenarında dans etmek gibi; tehlikeli ve dengesiz.

Fikirlerin bir labirent gibi; ama benim için çıkış yolu çok açık.

Seninle tartışmak, bir gölgeyle boks yapmak gibi; vuramıyorsun ve yenilgi yok.

Akıl yürütmen bir hazine haritası gibi; ama hazine sahte.

Görüşlerin o kadar ilginç ki, bir yabancı gezegene ait olmalı.

Seninle konuşmak, bir labirentte kaybolmak gibi; ama ben çıkışı buldum.

Senin fikirlerin bir yıldız haritası gibi; anlaşılmaz ve uzak.

Zekanı takdir ediyorum, nadiren kullanılıyor olmasına rağmen.

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Seninle tartışmak, bir hayaletle güreşmek gibi; neye dokunacağını bilemiyorsun.

Akıl yürütmen bir labirent gibi; ama ben çıkışı buldum.

Görüşlerin o kadar ilginç ki, bir başka evrende değerli olabilir.

Seninle konuşmak, bir labirentte kaybolmak gibi; ama ben çıkışı buldum.

Fikirlerin bir yıldız haritası gibi; karmaşık, uzak ve anlaşılmaz.

KISA LAF SOKUCU MESAJLAR

Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir, hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

Eşeğe semer alınırken ne düşündüğü sorulmaz ölçüsü alınır. Ölçünü aldırtma bana!

Keşke seninle daha fazla vakit geçirebilseydim, ama gerçek dünya çağırıyor.

Hayat kısa, seninle konuşmak daha da uzun.

Yolun sonuna geldik sanıyordum, ama sen daha başlangıç çizgisindeymişsin.

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Seninle tartışmak yerine, duvarla konuşmak daha mantıklı.

Seni dinlemek için sabırsızlanıyordum, ama sonra uyandım.

Seninle konuşmak, unutulmuş bir şarkıyı hatırlamak gibi; anlamsız ve gereksiz.

Aklından geçenleri duymak istiyorum, ama daha çok beyin gücüne ihtiyacım var.

Seni düşünmek bana zaman kazandırıyor, hemen uyuyakalıyorum.

Seninle aynı fikirdeyim, ama sadece bugün değil.

Seninle konuşmak, boş bir kovanın içinde yankı yapmak gibi.

Seni anlamak için çaba harcıyorum, ama boşuna.

Senin fikirlerin bir hazine, ama henüz keşfedilmemiş.

Seninle vakit geçirmek özel, ama sadece takvimde işaretlenmiş günlerde.

Seni her zaman dinliyorum, ama bazen sesini kapatıyorum.

EN İYİ KAPAK LAFLAR

Kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem.

Bugün laf koymayacam. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

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Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

Sabrımın sınırları taştığında hayatımdan silemeyeceğim insan yoktur.

Seninle konuşmak, eski bir filmi tekrar izlemek gibi; sıkıcı ve tahmin edilebilir.

Seninle anlaşamayacağımız tek konu, seninle anlaşmak.

Seninle sohbet etmek, boş bir kum saatinin tersine dönmek gibi.

Senin fikirlerin bir labirent, ama çıkışı bulmak istemiyorum.

Seninle tartışmak, bir rüzgar gülüyle yarışmak gibi; amaçsız ve yorucu.

Seninle konuşmak, hiç bitmeyen bir merdiven çıkmak gibi.

Senin fikirlerin bir bulmaca, ama parçaları eksik.

Seninle konuşmak, bir radyonun kırık düğmesi gibi; değiştiremiyorsun ve kapatamıyorsun.

Senin düşüncelerin bir kaleydoskop; renkli ama anlamsız.

Seninle sohbet etmek, kum saatiyle yarışmak gibi; zaman kaybı.

Seninle konuşmak, bir papağanla sohbet etmek gibi; tekrar ve sıkıcı.

Seninle tartışmak, bir yıldız kayması gibi; hızlı ve etkisiz.

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Senin düşüncelerin, bir labirentin çıkışı gibi; var ama bulunamıyor.

Seninle konuşmak, bir kitap sayfasını çevirmek gibi; sonuca ulaşamıyorsun.

Senin fikirlerin bir yarış pisti; dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor.

Seninle anlaşmak, bir bulmacayı tamamlamak gibi; parçaları uymuyor.

Seninle sohbet etmek, bir kum saatini izlemek gibi; sıkıcı ve yavaş.

ESKİ SEVGİLİYE GÖNDERİLECEK AĞIR KAPAK SÖZLER

Bana, iki sokak kadar yakın.. Cehennemin dibi kadar uzak olan sevgili..

Tek taşa bile razıydım ben. Yeter ki senden olsun…

Yazılı olmayan bir kural. İçine doğduysa doğrudur.

Seni kaybetmeyi göze almış bir insanı, kazanmak için mücadele etme.

Etme bulma dünyası burası, yaptıklarınız illaki karşınıza çıkar.

Seninle konuşmak, bir yapbozu tamamlamak gibi; parçalar eksik.

Senin düşüncelerin bir gizem; ama çözmek istemiyorum.

Seninle tartışmak, bir gölgeyle dans etmek gibi; sonu yok.

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Seninle sohbet etmek, bir rüyadan uyanmak gibi; gerçek değil.

Seninle konuşmak, bir labirentte kaybolmak gibi; çıkışı bulamıyorsun.

Senin düşüncelerin bir bulmaca; ama çözmeye değmez.

Seninle anlaşmak, bir pusulayı okumak gibi; yönünü şaşırmış.

Seninle konuşmak, bir saat kumunu izlemek gibi; tekdüze ve monoton.

Seninle tartışmak, bir duvara çarpmak gibi; acı verici ve boşuna.

Senin fikirlerin bir labirent; ama içinde kaybolmak istemiyorum.

Seninle sohbet etmek, bir filmi geri sarmak gibi; gereksiz ve sıkıcı.

Seninle konuşmak, bir radyonun bozuk düğmesi gibi; değiştiremiyorsun ve kapatamıyorsun.

Senin düşüncelerin bir hazine; ama keşfedilmemiş ve değersiz.

Seninle tartışmak, bir yıldız kayması gibi; hızlı ve unutulur.

Seninle anlaşmak, bir bulmacayı tamamlamak gibi; zor ve karmaşık.

KOMİK KAPAK SÖZLER

Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

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Canım, bak! Bir derdin sıkıntın olursa, biliyorsun, hiç umurumda değil.

Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

Canımı sıktığın zaman sana tekme tokat dalıp, “Pardon! Dalmışım.” diyesim var.

Seninle konuşmak, bir yıldız kaymasını yakalamak gibi; imkansız ve geçici.

Senin fikirlerin bir labirent; ama ben çıkışı buldum, sessizlik.

Fikirlerin bir bulmaca gibi, ama çözmeye değer değil.

Zekanı kutluyorum, ne kadar az olsa da.

Seninle konuşmak, bir kara deliğe düşmek gibi; kurtulmak imkansız.

Akıl yürütmen bir hazine avı gibi, ama hazine yok.

Seninle konuşmak, bir rüyayı gerçek sanmak gibi; ama uyanınca hepsi biter.

Görüşlerin o kadar değerli ki, saklamak lazım.

Senin fikirlerin bir labirent; ben çıkışı buldum, sessizlik.

Zekanla ilgili bir şey söyleyeceğim, ama daha araştırıyorum.

Seninle konuşmak, bir uçurumun kenarında yürümek gibi; tehlikeli ve korkutucu.

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Seninle konuşmak bir zeka oyunu, ama ben kazandım.

Fikirlerin o kadar ilginç ki, başka bir gezegende olmalı.

Görüşlerin bir labirent gibi, ama ben çıkışı buldum, sessizlik.

Seninle konuşmak, bir labirentte kaybolmak gibi; ama ben çıkışı buldum.

Zekan o kadar parlak ki, göz kamaştırıyor.

Fikirlerin bir bulmaca gibi, ama çözmeye değer değil.

Seninle konuşmak, bir rüya gibi; ama uyanınca sona eriyor.

Zekanı kutluyorum, ne kadar az olsa da.

Senin fikirlerin bir yıldız haritası gibi; karmaşık ve anlaşılmaz.

Seninle konuşmak, bir sis bulutunun içinde yürümek gibi; hiçbir şey görünmüyor.

Akıl yürütmen bir puzzle gibi; parçalar hiçbir zaman tam oturmuyor.

Seninle konuşmak, bir labirentte yönünü kaybetmek gibi; çıkışı bulmak imkansız.

Fikirlerin bir gizem romanı gibi; sonu hiçbir zaman çözülemiyor.

Görüşlerin o kadar derin ki, denizaltıya ihtiyacım var.

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Seninle tartışmak, bir rüzgar gülüyle güreşmek gibi; boş ve yorucu.

Zekan bir bulmaca gibi, ama eksik parçalarla.

NANKÖR İSANLARA EN AĞIR KAPAK LAFLAR

Lütfen insan taklidi yapma yakışmıyor.

Yanımda olması gerekenler zaten yanımda defolup gidenler kimin umurunda...

Tam diz çöktürecektim iki hecelik adına Paşam şiir yazılmaz dediler üç kuruşluk kadına…

Senle olan hayallerimi sen öldürdün. Senle olan anılarımı sen öldürdün. Aşkımızı basit insanların yıkmasına sen izin verdin. O yüzden işte sen de benim için öldün.

Karakteri menfaatlerine göre şekillenen insanlar var. Allah bizi onlardan korusun.

Benim kimseyle uğraşacak vaktim yok. İnsansa notunu, hayvansa otunu verir geçerim.

Tecrübeli satış elemanı arayanlara eski dostlarımın ismini veriyorum.

Biz karada yürüttüğümüz geminin kaptanıyız, siz hangi teknenin küreğisiniz.

Aklından geçenleri duymak isterdim ama korkarım ses seviyesi çok düşük.

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Seninle konuşmak bir zihin jimnastiği, ama maalesef bugün spor yapasım yok.

Sana katılırdım, ama o zaman ikimiz de yanlış olurduk.

Fikirlerin öyle derin ki, bir su birikintisinde boğulabilirsin.

Zekanla ilgili olumlu bir şey söylemek isterdim, ama henüz icat edilmedi.

Görüşlerin kadar parlak olsaydın, gece lambası olarak iş yapardın.

Seninle konuşurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum; uyku hapı gibi etkili.

Senin fikirlerin bir hazine, ama ne yazık ki sahte.

İyi bir tartışma için iki zeki insan gerekiyor, sanırım bu sefer tek başımayım.

Fikirlerin o kadar ilginç ki, hemen unutmak istiyorum.

Seninle aynı düşünüyorum, ama sadece şaka yapmak için.

Seninle konuşmak, bir labirentte kaybolmak gibi; ama çıkışı aramıyorum.

Akıl yürütmen bir maraton gibi, ama hep aynı yerde koşuyorsun.

Zekana hayranım, bu kadar azıyla nasıl yaşadığına.

Seninle konuşmak enerji verici, ama sadece pilim bitince.

Görüşlerin o kadar açık ki, gözlerimi kapatmak zorunda kalıyorum.

Fikirlerin bir sanat eseri gibi, ama anlaşılmaz ve tuhaf.

Seninle konuşmak, bir çölde su aramak gibi; umutsuz ve yorucu.

İyi bir tartışma seninle mümkün, ama önce biraz pratik yapman gerek.