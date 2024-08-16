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        Haberler Spor Futbol En heyecan verici genç futbolcuları açıkladılar: Arda Güler damga vurdu! - Futbol Haberleri

        En heyecan verici genç futbolcuları açıkladılar: Arda Güler damga vurdu!

        İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, EURO 2024'teki etkileyici performansıyla futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Turnuvadaki başarılı oyunuyla büyük beğeni toplayan Arda, yeni sezon öncesi takımdaki arkadaşları tarafından da övgüyle karşılandı. FourFourTwo dergisi dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladı. Listede Arda Güler'e çok özel bir yer verildi. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 18:58 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:58
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        1

        FourFourTwo Dergisi, dünyanın en heyecan verici genç futbolcularını açıkladı. İşte o liste...

        2

        10. Estevao Willian | Yaş: 17 | Kulübü: Palmeiras

        3

        9. Leny Yoro | Yaş: 18 | Kulüp: Manchester United

        4

        8. Arzu Doue | Yaş: 19 | Kulüp: Rennes

        5

        7. Joao Neves | Yaş: 19 | Kulüp: Paris Saint-Germain

        6

        6. Kobbie Mainoo | Yaş: 19 | Kulüp: Manchester United

        7

        5. Franco Mastantuono | Yaş: 16 | Kulüp: River Plate

        8

        4. Endrick | Yaş: 18 | Kulübü: Real Madrid

        9

        3. Warren Zaire-Emery | Yaş: 18 | Kulüp: Paris Saint-Germain

        10

        2. Arda Güler | Yaş: 19 | Kulübü: Real Madrid

        11

        1. Lamine Yamal |Yaş: 17 | Kulübü: Barcelona

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