En Hızlı Kilo Verme Yolları: Hızlı ve Sağlıklı Kilo Vermek İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Bundan dolayı bu yazıyı çok dikkatli okumanızı tavsiye ediyoruz. Okuduktan sonra da en hızlı kilo verme yolları hakkında çok fazla bilginiz olacak. Buna ek olarak hızlı ve sağlıklı kilo vermek için yapılması gerekenler neler? Bunları da biliyor olacaksınız. İşte bütün detaylar için hemen okumaya başlayın…

En Hızlı Kilo Verme Yöntemleri

Sizlere hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler aktaracağız. Fakat öncesinde bir uyarıda bulunmamız gerekiyor: Kilo vermek de kilonuzu korumak kadar önemlidir. Çok dikkat etmeniz gereken noktalar olacak. Ancak bunu yapabilirseniz istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. İşte kilo nasıl verilir diyenler için en hızlı kilo verme yöntemleri:

Çok düşük kalorili gıdalar tüketmeyin.

Aldığınız kaloriden fazlasını yakarsanız ancak öyle kilo verebilirsiniz. Bu yüzden mutlaka kalori hesabınızı bir yere not edin.

Geç saatlerde yemek yeme alışkanlığınız varsa bunu yapmayın.

Su miktarını arttırın ve bol bol su için.

Erken uyuyun ve dinç kalkın.

Yeme içme programınızın yanı sıra çok iyi kas geliştirici ve yağ yakıcı egzersizler de yapmanız gerekiyor.

Şok diyetlerden kesinlikle uzak durmanız gerekiyor

Her gün tartılmamaya çalışın çünkü bir süre sonra psikolojinizi bozabilir.

Öğün atlamayın, aşırı yemeyin ama çok az da yemeyin. Ortasını bulun ve günlük kalori miktarınızı tamamlayın.

Bunları düzenli bir şekilde yaparsanız ve biraz da sabrederseniz çok kısa bir sürede kilo verdiğinizi fark edeceksiniz. Tabi bu noktada yapmamız gereken bir uyarı daha var: Bu programınızı hazırlarken kesinlikle bir doktor kontrolünde olmanız gerekiyor.

10 Kilo Birden Vermek İçin Ne Yapmalısınız?

Zayıflamak için yapılması gerekenler hakkında sizlere faydalı tavsiyeler sunduk. Şimdi 10 kilo vermek için ne yapmalıyım diyenlere bir cevabımız olacak: Buraya çok dikkat edin.

Öncelikle bunu istediğinizden emin olmanız gerekiyor. Çünkü 10 kilo vermek hiç de kolay bir şey değil…

Şok diyetler yerine daha uzun süreli sonuç veren bir ya da iki aylık diyetleri denemeniz gerekiyor.

Yaktığınız kaloriden daha az tüketmeye çalışın. Örneğin 1 kilo yaklaşık 7 bin kaloriye eşittir. Eğer vücudunuzdan 7 bin kalori eksilirse bir kilo verirsiniz.

Bol kalori yaktıracak egzersizlere yönelin ve düzenli olarak bunları yapın.

Yüksek besin değerlerine sahip düşük kalorili gıdalar tüketin.

Karbonhidratı azaltın.

Şekeri ve tatlıyı tamamen kesin. En az bir ay boyunca onlara hiç yanaşmayın.

Kahvaltılara ağırlık verin ve akşam yemeklerini hafif yiyin.

Yeşil çay gibi bitki çaylarını tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Bunları uyguladığınızda çok kısa bir sürede 10 kilo kadar vereceksiniz.

1 Haftada 5 Kilo Verilir mi?

Buna ek olarak 1 haftada 5 kilo vermek için ne yapmalıyım diye merak edildiğini de biliyoruz. Hemen size yardımcı olalım: Az önce bahsettiğimiz gıdalara ağırlık vererek ve çok iyi bir egzersiz yaparak istediğinize kavuşabilirsiniz. Hızlı zayıflamanın yolları aslında sizin istemenizden geçiyor.

Çok sayıda diyet bulunuyor fakat bunlar arasından sizin için en iyi olanı doktorunuzla birlikte seçmelisiniz. Çünkü bilinçsizce yapılan diyetler size ve vücudunuza zarar verebilir.