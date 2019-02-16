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8. İnci Küpeli Kız 2003

(Girl with a Pearl Earring) Yönetmen: Peter Webber

Hollandalı ressam Vermeer’in 1665 tarihli tablosunda, inci küpeli genç ve güzel bir kız, sol omzunun üzerinden bize bakar. Etkileyici ve çarpıcı bir resimdir. Öyle ki, modelin Vermeer için özel biri olduğunu düşünürsünüz... İnci küpeli kızın kim olduğunun bilinmemesi, tablonun gizemini artırır. Sanat tarihinin bu efsane modeli, Tracy Chevalier’nin romanından uyarlanan filmde, Vermeer’in evinde çalışan komşu kızı Griet olarak çıkıyor karşımıza. Sadece güzelliğiyle değil, zekâsı ve duyarlılığıyla da ressamı etkiliyor. Film daha çok ikisi arasındaki etkileşim üzerinden ilerliyor...