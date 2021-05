ZOMBİ (1978)

(Dawn of the Dead)



Modern zombi filmlerinin öncüsü Amerikalı yönetmen George A. Romero'nun 1968'de çektiği düşük bütçeli siyah beyaz kültleşmiş filmi “Night of the Living Dead”, insanların sınırlı bir alanda zombilere karşı verdiği yaşam mücadelesini anlatır. ABD – İtalya ortak yapımı olarak gerçekleştirilen ve Türkiye’de ‘Zombi’ olarak gösterime giren devam filmi “Dawn of the Dead” ise insanların zombi haline geldiği bir salgın ortamında geçer. Filmde bir grup insan, zombilere karşı korunmak için banliyödeki bir alışveriş merkezine sığınır. Dışardaki zombiler taze insan eti özlemiyle beklerken, onlar da kurtulma planları yaparlar. Romero filmin alt metinlerinde Amerikan tüketim toplumunu eleştirir.