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En iyi aksiyon filmi önerileri - Mutlaka izlenmesi gereken macera dolu aksiyon filmleri listesi

Aksiyon filmi tabiri çok geniş bir kapsama sahip olduğu için herkesin iyi olarak nitelendireceği yapımlar farklı olabilir. Farklı dönemlerde ve farklı tarzlarda birçok etkileyici yapım bulunmaktadır. Genel olarak kabul görmüş ve popüler olan en iyi aksiyon filmleri listesini aşağıda bulabilirsiniz.

En İyi Aksiyon Filmi Önerileri - Mutlaka İzlenmesi Gereken Macera Dolu Aksiyon Filmleri Listesi
HABERTURK.COM
  • "The Dark Knight" (2008): Christopher Nolan'ın yönettiği bu süper kahraman filmi, Batman'in Joker ile karşı karşıya geldiği gerilim dolu bir hikayeyi anlatır.
  • "Mad Max: Fury Road" (2015): George Miller'ın yönettiği bu distopik aksiyon filmi, bir grup insanın post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalma mücadelesini konu alır.
  • "Die Hard" (1988): John McTiernan'ın yönettiği bu aksiyon-komedi filmi, Bruce Willis'in başrolde yer aldığı teröristlerle mücadele eden bir polis memurunu konu alır.
  • "John Wick" serisi: Bu seride Keanu Reeves, eski bir suikastçı olan John Wick'i canlandırırken, intikam peşindeki aksiyon dolu bir hikaye anlatılıyor. Son filmi IMDB puanı en yüksek aksiyon filmlerinden
  • "The Bourne Identity" (2002) ve devam filmleri: Bu seride Matt Damon, Jason Bourne karakterini canlandırırken, hafızasını kaybeden bir ajanın geçmişini araştırırken maceralarını konu alır. en iyi aksiyon macera filmleri arasında yer almaktadır.
  • "The Raid" serisi (2011-2014): Bu Endonezya yapımı aksiyon filmlerinde, özel bir polis birliği, bir apartman kompleksindeki suçlularla mücadele ederken büyük bir aksiyon şovu sunulur.
  • "Mission: Impossible" serisi (1996-Devam ediyor): Bu seride Tom Cruise, IMF ajanı Ethan Hunt'ı canlandırırken, görevlerini yerine getirirken karşılaştığı tehlikeleri konu alan aksiyon dolu bir seri bulunmaktadır.

Tehlikeli Aksiyon Filmleri

Tehlikeli aksiyon filmleri; yüksek riskli sahneler, tehlikeli dublör çalışmaları ve gerçekçi aksiyon sekanslarıyla tanınan filmlerdir. Genellikle sürükleyici ve riskli aksiyon sahneleriyle izleyicilere heyecan verici deneyimler sunmayı hedefler. Ancak bu filmlerin çekimlerinde gerçek profesyonel dublörler ve güvenlik önlemleri kullanılırken izleyicilerin bu tür sahnelerin filmlerde profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirildiğini unutmadan izlemeleri önemlidir. Aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • "Mad Max: Fury Road" (2015): Bu distopik aksiyon filmi, tehlikeli araba kovalamacaları ve büyük patlamalarla dolu etkileyici sahneleriyle dikkat çekiyor.
  • "Mission: Impossible - Fallout" (2018): Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı bu film, yüksekten atlayışlar, helikopter sahneleri ve tehlikeli dublör çalışmaları ile ünlüdür. Cruise, filmin çekimi sırasında gerçek bir helikopteri uçurdu ve birçok riskli sahnede kendisi yer aldı.
  • "Jackass" serisi (2000-2010): Bu komedi aksiyon serisi, Steve-O, Johnny Knoxville ve diğer Jackass ekibinin tehlikeli ve çılgınca deneyimlerini içerir. Filmlerde, fiziksel acıya, düşmelere, patlamalara ve diğer tehlikelere dayalı çılgınca sahneler yer almaktadır.
  • "The Raid" serisi (2011-2014): yabancı aksiyon filmleri arasında yer alan Bu Endonezya yapımı aksiyon filmleri, yoğun dövüş sahneleri ve vahşi aksiyonuyla tanınır. Filmlerde gerçekçi dövüş teknikleri ve tehlikeli dublör çalışmaları kullanılmıştır.
  • "Hardcore Henry" (2015): Bu aksiyon bilim kurgu filmi, birinci şahıs perspektifinde çekilmiştir ve tehlikeli aksiyon sahneleriyle doludur. Filmde, baş karakter Henry'nin aksiyon dolu maceralarını izlerken adeta kendiniz aksiyonun içindeymiş gibi hissedebilirsiniz.

Aksiyon Bilim Kurgu Filmleri

Aksiyon bilim kurgu filmleri hem aksiyon dolu sahneler hem de bilim kurgu unsurlarını içeren filmlerdir. İşte bazı popüler olanları:

  • "Terminator 2: Judgment Day" (1991): Bu ikonik filmde, insanlık için bir tehdit haline gelen yapay zeka Skynet'in gönderdiği bir terminator ile mücadele eden bir kadın ve oğlunun hikayesi anlatılır.
  • "Minority Report" (2002): Steven Spielberg'in yönettiği bu film, suçları önceden tahmin edebilen bir polis biriminin hikayesini anlatırken, Tom Cruise'un başrolde yer aldığı aksiyon dolu sahneler içerir.
  • "Edge of Tomorrow" (2014): Tom Cruise ve Emily Blunt'ın başrollerini paylaştığı bu film, uzaylı bir istilaya karşı mücadele eden bir askerin sıra dışı bir zaman döngüsünde tekrar tekrar ölmesini ve dövüşmesini konu alır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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