En iyi bronzlaştırıcı ev yapımı doğal yağlar

Artık bir sürü para ödeyerek bronzlaştırıcı yağlar almak yerine, evde kendinizde bronzlaştırıcı kremler yapabilirsiniz. Yapımı kolay ve ekonomik olan bu yağlar; sizi bronzlaştırırken aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarından korumaktadır.

Evde Bronzlaştırıcı Yağlar Nasıl Kullanılır?

Balmumu Karışımı ; 20 gr. Balmumunu rendeleyin, 300 gr. tereyağı ile cam kase içerisinde benmari usulü eritin. Ardından içerisine 1 tatlı kaşığı kuşburnu yağı, lavanta yağı ve taze limon suyu ekleyip, karıştırın. Kavanoza koyarak, serin bir yerde bekletin. Dilediğiniz zaman sürerek, kullanın.

; 20 gr. Balmumunu rendeleyin, 300 gr. tereyağı ile cam kase içerisinde benmari usulü eritin. Ardından içerisine 1 tatlı kaşığı kuşburnu yağı, lavanta yağı ve taze limon suyu ekleyip, karıştırın. Kavanoza koyarak, serin bir yerde bekletin. Dilediğiniz zaman sürerek, kullanın. Üzüm Çekirdeği Karışımı ; 10 gr. ceviz yağı, kakao yağı, 5 gr. karanfil yağı, üzüm çekirdeği yağı ile karıştırın. Karışımı serin bir yerde kavanozda saklayın. İstediğiniz zaman kullanın.

; 10 gr. ceviz yağı, kakao yağı, 5 gr. karanfil yağı, üzüm çekirdeği yağı ile karıştırın. Karışımı serin bir yerde kavanozda saklayın. İstediğiniz zaman kullanın. Havuç Karışımı ; 10 gr. havuç yağı, zeytinyağı, 5 gr. tarçın yağı ve 2 adet E vitamini serumu ile karıştırın. Püskürtme başlığı bulunan bir şişeye koyun ve güneşe çıkmadan 15 dakika önce uygulayın.

; 10 gr. havuç yağı, zeytinyağı, 5 gr. tarçın yağı ve 2 adet E vitamini serumu ile karıştırın. Püskürtme başlığı bulunan bir şişeye koyun ve güneşe çıkmadan 15 dakika önce uygulayın. Zeytinyağı Karışımı; 3 adet havucu rendeleyin, içine 1 tatlı kaşığı tarçın yağı, 4 adet çubuk tarçın ekleyin ve kavanoza koyun. Ardından bu karışımın yüzeyini kapatacak şekilde zeytinyağı koyun. Güneş altında 2 hafta boyunca bekletin. Kullanmadan önce 1 yemek kaşığı bebek pudrası ekleyin ve kullanın.

Belirtilen karışımlar içindeki yağlarda güneşten koruyucu ve bronzlaştırıcı görevini görmektedir. Bunların dışında; kakao yağı, kantaron yağı, havuç yağı, zeytinyağı, susam yağı gibi yağlarda saf olarak sürüldüğünde bronzlaşmanızı sağlayacaktır.