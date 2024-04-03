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        Haberler Yaşam En iyi Fenerbahçe sözleri: 100. Yıl marşı, yaşa Fenerbahçe, uzun ve kısa Fenerbahçe sözleri

        En iyi Fenerbahçe sözleri: 100. Yıl marşı, yaşa Fenerbahçe, uzun ve kısa Fenerbahçe sözleri

        Fenerbahçe'nin eşsiz taraftar kitlesi, sosyal medya ve diğer platformlarda takımlarını desteklemek için çeşitli sloganlar ve sözlerle birlikte duruşlarını gösterir. Bu ifadeler, futbolun ötesinde bir aidiyet duygusunu ve sarı-lacivert renklere olan derin sevgiyi simgeler. Maç günlerinde ve önemli anlarda paylaşılan Fenerbahçe temalı mesajlar, taraftarların coşkusunu ve takımlarına olan inancını pekiştirir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:19
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        En iyi Fenerbahçe sözleri
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        Anlamlı ve coşku dolu bu sözler, Fenerbahçe'nin sadece bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda büyük bir aile olduğunun kanıtıdır. Bu sözler, sarı-lacivertli ekibin başarılarına ve tarihine ışık tutar, taraftarların birliğini ve gücünü gösterir. İşte, en iyi Fenerbahçe sözleri ve FB temalı mesajlar...

        Fenerbahçe tutkunları, sarı-lacivert renklerinin aşkını ve takıma olan sarsılmaz bağlılıklarını sosyal medya biyografilerinden tutun, her türlü paylaşımlarına kadar en yaratıcı şekillerde dile getirirler. Bu özel duyguyu ifade etmek için seçtikleri Fenerbahçe temalı sözler, taraftarların birliğini ve takımına olan inançlarını güçlü bir şekilde ortaya koyar. Her bir söz, Fenerbahçe'nin futbol sahasındaki mücadelesinin yanı sıra, taraftarların kalplerindeki yerini de simgeler. Bu paylaşımlar, takım ruhunun ve sarı-lacivert sevgisinin en derin hikayelerini anlatırken, taraftarların birbirleriyle olan bağını da pekiştirir. İster anlamlı bir biyografi yazısı, ister coşku dolu bir slogan olsun, Fenerbahçe ile ilgili her söz, bu büyük camianın parçası olmanın gururunu yansıtır. İşte, en iyi Fenerbahçe sözleri ve FB temalı mesajlar...

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        En Güzel Fenerbahçe Sözleri

        Fenerbahçe sözleri günümüzde hemen her Fenerbahçe taraftarını yakından ilgilendiren sözlerdir. Güzel ve etkileyici olan bu sözler takım ruhunu canlandırmak için de paylaşılmaktadır. Hemen her Fenerlinin paylaşabileceği bu sözler içerisinde şunlar oldukça ilgi çeker:

        • Bizim aşkımızda kırmızı renge yer yok. Aşkımız yalnızca sarı laciverttir.
        • Biz bize her zaman yeteriz. Çünkü biz fenerliyiz.
        • Fenerbahçe'yi tutmayız. Biz Fenerbahçe'nin ta kendisiyiz.
        • Öylesine tutmayız Fenerbahçe'yi, ölene kadar tutarız.
        • Senin sevginle geldik dünyaya yine senin sevginle toprak olacağız Fener'im.
        • Dünya da iki farklı insan vardır. Biri Fenerbahçelidir. Diğeri de henüz Fenerbahçeli olduğunun farkında olmayandır.
        • Koydum sevinçleri önüme baktım hepsi FENERBAHÇE…
        • Bаnа kаrtаlı veyа cimbomu tut cennete gireceksin? Deseler, ben bir Fenerbаhçeli olаrаk cehenneme girmeye rаzıyım derim…
        • Fenerbahçelilerden daha değerli bir şey varsa o da Fenerbahçe'dir.
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        Fenerbahçe İle İlgili Sözler

        • Fenerbahçe forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğini de yüzüne bakmaz
        • Fenerbahçe'm benim biricik sevgilim söyle senden başka kimim var benim tek aşkımsın Fenerbahçe'm aşkız olur ama sensiz asla…!
        • Sarını yanına lacivert koydum, yıllardır ben senin esirin oldum yağmurda da çamurda da yanında oldum, Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin eğlenelim arkadaşlar fener geliyor.
        • Senin sevginle geldik bu dünyaya konuşmayı öğrendik ilk sözümüz kanarya.
        • Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçe'm.
        • Kadıköy'de bu gece bayram oluyor, şampiyonluk bizimdir, alem geliyor, kaldırın bayrakları efsane dönüyor.
        • Canlar, Yılmazlar, Lefterler geldi, Cemil, Ziya, Selçuk, Alparslan, Osman Oğuz, Aykut, Rıdvan, Engin ve niceleri! Bitmez Fener efsaneleri!
        • Atam izindeyiz biz de Fenerbahçeliyiz.
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        Kısa FB Sözleri

        • Yağmurlarda çamurlarda İstanbul’da deplasmanda senin için çektik cefa hakkımız bu mu kanarya…
        • Dünyada iki türlü insan topluluğu vardır. Biri Fenerbahçeliler diğeri ise Fenerbahçeli olduğunu bilmeyenler…
        • Coşturuyor tüm milleti Fenerbahçe cumhuriyeti. Deliyiz meliyiz ama yürekliyiz nede olsa biz Fenerbahçeliyiz
        • Dilimdesin gündüz gece satır satır hece hece şampiyonsun Fenerbahçe
        • Fenerbahçeye anlam veren kupalar, şampiyonluklar değil; kupalara,şampiyonluklara anlam veren Fenerbahçedir…
        • Fenerbahçe bayrağı sancaktır Kadıköy’de….

        En Güzel Fenerbahçe Sözleri

        • Fenerbahçeli olmak bir duygudur,Fenerbahçeli olmak bir görevdir…
        • Fenere hasta olan bir daha bu hastalıktan kurtulamaz çünkü takımını seven insan bir daha başka takım tutamaz.
        • Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, öIürsem toprağım oI Fenerbahçe'm.
        • Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Fener'in ayak sesleri!
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        Fenerbahçe 100. Yıl Marşı Sözleri

        Sen bir nefes aldığım her an

        Sen bir özlem içimde hep buram buram

        Kimse anlamaz bende aşkını

        Sen bir çocuk, gülen yerinde durmayan

        Aşkınla coşkunla sen çok yaşa

        Yükseliyor bayrağın arşa

        Aşkınla coşkunla sen çok yaşa

        Yazdık büyük ismini dağa taşa

        Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane

        Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe

        Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane

        Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe

        Kalbim senin, seninle çarpıyor

        Bir tek seninle gülüp, senle ağlıyor

        Sen gönlümün eşsiz aşkısın

        Her yerde her zaman yanıp parıldıyor

        Aşkınla coşkunla sen çok yaşa

        Yükseliyor bayrağın arşa

        Aşkınla coşkunla sen çok yaşa

        Yazdık büyük ismini dağa taşa

        Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane

        Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe

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        Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane

        Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe

        1907 Marşı Sözleri

        1907'de doğdu aşkımız

        Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız

        Sporun her dalında bizim şanımız

        Hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız

        Sarı lacivert rengimiz

        Fenerbahçe her şeyimiz

        Hiçbir şeye değişmeyiz

        Çünkü Fenerbahçeliyiz

        1907'de doğdu aşkımız

        Sari lacivert renkleri oldu şarkımız

        Sporun her dalında bizim şanımız

        Hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız

        Sarı lacivert rengimiz

        Fenerbahçe'm her şeyimiz

        Hiçbir şeye değişmeyiz

        Çünkü Fenerbahçeliyiz

        Çünkü Fenerbahçeliyiz

        Yaşa Fenerbahçe Marşı Sözleri

        Kalpleri Fetheden renkler,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Türkün Kalbi Senle Atar

        Yaşa Fenerbahçe.

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        Mazinde Bir Tarih Yatar,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Ne Mutlu Seni Sevene,

        Yaşa Fenerbahçe.

        Cihatlar, Lefterler, Canlar,Fikretler,

        Hala Sevilen Birer Abidedirler,

        Hiç Bir Klüpte Olmayan Bu Dostluk,

        Yıllar Yılı Hep Şampiyon Olduk.

        Kalpleri Fetheden Renkler,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Türkün Kalbi Senle Atar.

        Yaşa Fenerbahçe.

        Mazinde Bir Tarih Yatar,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Ne Mutlu Seni Sevesene,

        Yaşa Fenerbahçe.

        Maç Yaparken Sahada Sarı Kanaryalar,

        Rakip Takıma Krampon Toplatırlar,

        Sıkı Dur Krşı Defans Fener Geliyor,

        Şut Ve Gol Ağları Deliyor.

        Kalpleri Fetheden Renkler,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Türkün Kalbi Senle Atar,

        Yaşa Fenerbahçe.

        Mazinde Bir Tarih Yatar,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Ne Mutlu Seni Sevene,

        Yaşa Fenerbahçe.

        Kalpleri Fetheden Renkler,

        Yaşa Fenerbahçe,

        REKLAM

        Türkün Kalbi Senle Atar,

        Yaşa Fenerbahçe.

        Mazinde Bir Tarih Yatar,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Ne Mutlu Seni Sevene,

        Yaşa Fenerbahçe.

        Kalpleri Fetheden Renkler,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Türkün Kalbi Senle Atar,

        Yaşa Fenerbahçe.

        Mazinde Bir Tarih Yatar,

        Yaşa Fenerbahçe,

        Ne Mutlu Seni Sevene,

        Yaşa Fenerbahçe.

        Ölümsüzsün Sen Fenerbahçe Marşı Sözleri

        Tüm umutlar tükenince,

        Bir bir kaleler düşünce

        Son kalesisin yurdumun,

        Savaşımsın sen Fenerbahçe

        Son kalesisin yurdumun,

        Savaşımsın sen Fenerbahçe

        Milyon yürek hep birlikte,

        Ağlarız güleriz senle

        Öyle büyüksün ki anlatılmaz

        Sevdamızsın sen Fenerbahçe

        Öyle büyüksün ki anlatılmaz

        Sevdamızsın sen Fenerbahçe

        Çayırda yaktığın Fener

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        Yanar hala gönlümüzde

        Sönmedi hiç sönmeyecek

        Işığımızsın sen Fenerbahçe

        Büyük Ata`nın izinde

        Gideriz ölüme bile

        Darağacında son sözümüzsün

        Ölümsüzsün sen Fenerbahçe

        Darağacında son sözümüzsün

        Ölümsüzsün sen Fenerbahçe

        Fenerbahçe Geliyor Marş Sözleri

        Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor

        Sahaların efendileri geliyor

        Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor

        Yıldızların ayak sesleri geliyor

        Başlıyor arkadaşlar hazır olalım

        Haydi sonuna kadar hiç durmayalım

        En büyük taraftar biz değil miyiz?

        Dünya durdukça ilelebet FENER'liyiz

        Yensen de yenilsen de

        Ağlatsan güldürsen de

        Aşkından sürünsem de

        Benim gönlüm, gözüm sende

        Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor

        Sahaların efendileri geliyor

        Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor

        Yıldızların ayak sesleri geliyor

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