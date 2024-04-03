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        Haberler Gündem İnanç En iyi Trabzonspor sözleri: Kısa, fanatik ve tribünden Trabzonspor sözleri

        En iyi Trabzonspor sözleri: Kısa, fanatik ve tribünden Trabzonspor sözleri

        Trabzonspor taraftarları, bordo-mavi renklerin tutkusunu ve takımlarına olan bağlılıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına, her türlü ifadede cesurca ortaya koyarlar. Takıma olan sevgilerini göstermek amacıyla, Trabzonspor ile ilgili biyografi sözleri arasından seçim yaparak kendi profillerinde yer verirler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:53
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        En iyi Trabzonspor sözleri
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        Trabzonspor yazıları, Karadeniz fırtınasının ruhunu en iyi şekilde yansıtan, taraftarın takıma olan aşkını dile getiren ifadelerle doludur. Bordo-mavi aşkı ile ilgili en etkileyici, anlamlı ve resimli Trabzonspor sözleri, sloganları ve yazıları, taraftarların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, takımlarına olan inancın bir simgesi haline gelmiştir.

        Trabzonspor'un sadık taraftar kitlesi, takımlarını desteklemek için sosyal medya biyografilerinden başlayarak en yaratıcı paylaşımlara kadar bordo-mavi renklerin gururunu her fırsatta gösterir. Bu özel bağlılık, Trabzonspor temalı sözlerle, takımın sahadaki mücadelesini ve taraftarların yüreklerindeki derin sevgiyi yansıtır. Seçtikleri her bir söz, Karadeniz'in gururu olan Trabzonspor'un tarihine ve başarılarına vurgu yaparken, taraftarlar arasındaki kardeşliği de güçlendirir. İster coşkulu bir slogan, ister duygusal bir biyografi yazısı olsun, Trabzonspor ile ilgili her ifade, bu büyük camianın bir parçası olmanın onurunu taşır. İşte, en iyi Trabzonspor sözleri...

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        Trabzonspor Sözleri

        Trabzonun sokakları, Bordo Mavidir yolları... Biz Trabzon gençleriyiz, inletiriz stadları… 61’dir plakası, her yerde vardır havası… Bordo Mavi renkleriyle, Karadeniz fırtınası…

        Trabzonsporlu doğduk öyle öleceğiz kimseden korkmuyoruz, şampiyonluk bekledik yıllarca yine de bekliyoruz. Paralar pullar sizlerin olsun biz istemiyoruz ölene kadar bordo mavi başka bir şey bilmiyoruz.

        Büyüklüğümüzü yıldız sayarak değil, onurumuzla ölçün.

        Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu efsane şehir Trabzon!

        Kazanana kadar değil, ölene kadar Trabzonsporluyuz.

        Sonsuza dek hep sürecek! Oğlumda seni sevecek Şanlı Trabzonsporum…

        Fanatik Trabzonspor Sözleri

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        Trabzonluyuz, ağır yaralıyız ceket atar çamura yatar karakol evimiz kelepçe kol saatimiz rakiyi susuz arkadaşı sonsuz severiz.

        Son şampiyonluğu 20 yıl geçe, yeni destanlara az bir zaman var.

        Tulum kemence horon şampiyonsun sen Trabzon.

        Ve sen yine bir gün şampiyon olacaksın diye her şeyin adı küçük yazıldı.

        Trabzonum geliyor çalsın davullar sazlar! Alemin kralına feda olsun bu canlar! Bordo-mavi rengimiz bükülmez bileğimiz!

        Söz bizde, beste bizde, taklit yok bizde, mevzuda takmayız geri vitese, Beşiktaş’ta Kadıköy’de kral biziz bu alemde.

        Tribün Trabzonspor Sözleri

        Sana ne şarkılar ne şiirler yeter, Trabzonspor’um ismin cihana bedel. Sana taraftarından tek bir söz: Uğrunda ölürüz bunu bil yeter.

        Ölüm nereden gelirse gelsin cenazeme bordo mavi çiçek atılacaksa, mezar taşıma Trabzonsporlu yazılacaksa ölüm hoş gelsin sefa gelsin.

        Farkımız tarzımız Trabzonlu olmamız ya tam sustururuz ya da kan kustururuz...

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        Bordon kan gibi, Mavin karadeniz gibidir Trabzonspor.

        Güçlüyüz, gururluyuz, çünkü biz; Trabzonspor’ luyuz.

        Selam dur istanbul! Büyüklüğü hisset..

        En İyi Trabzonspor Sözleri

        Tulum kemence horon şampiyonsun sen Trabzon!

        Ve sen yine bir gün şampiyon olacaksın diye her şeyin adı küçük yazıldı.

        Belki bazı aptal kafalara göre 4. Büyük olamadık ama her zaman ve her yerde tek büyük ve en büyük olarak kaldık.

        Biz biziz, biz biriz, biz Trabzonsporluyuz.

        Yeniden fark yaratma yürekliliğini gösterme ve gerçekten yapmaya değer bir şey yapma zamanı gelmiştir.

        Trabzonspor aşkı lafta değil, kalpte yaşanılır. Bunu ne Fenerliler ne Galatasaraylılar ne de Beşiktaşlılar anlar.

        Trabzonspor Marşları

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        Biz Dar Sokaklarında Sözleri

        Biz dar sokaklarında

        Dinmeyen yağmurunda

        Kendimizi bulduk

        Rengine tutulduk

        Aşık olduk biz sana

        Günleri tükettik

        Ömrümüzü verdik

        Bordo Mavi uğruna

        Sen hayatımda anlam

        Sen bu hayatta kavgam

        Sensin sen dünümde

        Sensin bugünüm de

        Sensin yarınım da sen

        Sensin iyi günde

        Sensin kötü günde

        Sensin aklımda hep sen

        Yarınlara Güleceğiz Marşı Sözleri

        Senin sevdan ile yanıyoruz (ah)

        Dalgalansın Karadeniz (ah)

        Nasıl anlatalım seni sana (ah)

        Kurşun geçirmez bu sevdamız (ah)

        Dillerden düşmez bu aşkımız (ah)

        Güzel günler göreceğiz

        Sanma ki pes edeceğiz

        Geçmiş günlerin hatrına

        Yarınlara güleceğiz

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        Senin hatrına

        Anıların hatrına

        Düşer sevdan aklıma

        Girer rüyalarıma

        Biz sokaklarda senle büyüdük

        Yağmurda yürüdük

        Sevdanın gördük en kralını da

        Şimdi fırtınaya döndük

        Seninle güldük

        Yaşarken öldük biz senin uğruna

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