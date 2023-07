En iyi Jack Nicholson filmi önerileri - Jack Nicholson sevilen filmleri listesi Jack Nicholson, 22 Nisan 1937'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan ünlü bir aktör ve yapımcıdır. Hollywood tarihindeki en ikonik ve etkileyici oyunculardan biridir. Geniş bir filmografisi ve birçok unutulmaz karakteri canlandırmasıyla tanınır. Nicholson, oyunculuk kariyerine 1950'lerin sonunda başladı ve 1960'larda çeşitli filmlerinde küçük roller almıştır. Ancak 1970'lerde başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok önemli filmde başrol oynamıştır. Ayrıca "Batman" (1989), "A Few Good Men" (1992), "As Good as It Gets" (1997), "About Schmidt" (2002) ve "The Departed" (2006) gibi filmlerde de etkileyici roller üstlendi. Bu performanslarıyla daha fazla övgü ve ödül aldı.