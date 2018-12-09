Piyasalar kritik bir haftaya giriyor. Yarın Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak. Büyümenin Ağustos ayında Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kaybı, dövizdeki oynaklık, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 2'ye gerilemesi bekleniyor.

Dolar/TL kuru 13 Ağustos'ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü.



Öte yandan TBMM Genel Kurulunda 10 Aralık Pazartesi günü başlayacak bütçe mesaisi, hafta sonu dahil aralıksız 12 gün sürecek.





ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ AYDA DA CARİ FAZLA BEKLENİYOR



Salı günü ödemeler dengesi rakamları belli olacak. Cari dengenin art arda üçüncü ayda da artış göstererek 2.5 milyar dolar civarı fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.



Ayrıca Hazine'nin 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvil ihalesi var.



MERKEZ'İN FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ



Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin açıklamaları ardından ise bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.



Para Politikası Kurulu 25 Ekim'deki toplantısı sonucunda faizleri yüzde 24 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası eylül ayında faizi beklentilerin üzerinde bir adımla yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.





FITCH NOTU DEĞERLENDİRECEK



Cuma günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini güncelleyecek. Kredi değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Fitch Türkiye’yi BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında değerlendiriyor. Görünüm ise “negatif”. Kuruluş en son Temmuz ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye indirmişti.





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