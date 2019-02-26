Skoda, ürün gamındaki üçüncü SUV modeli tanıttı. Kamiq adı verilen model, markanın daha önce tanıttığı Vision X'ten izler taşıyor.

Karoserinde Skoda'nın yeni tasarım anlayışını barındıran aracın ön yüzünde, farlar ve gündüz farları ayrı olacak şekilde konumlandırılmış.

Hyundai Kona, Citreon C3 ve makyaj öncesi Jeep Cherokee'de de karşımıza çıkan bu durum, Kamiq'i Skoda'nın diğer modellerinden ayrıştırdığı fark ediliyor. Otomobilin arkasında ise, Vision X'tek sotop grubunun neredeyse değiştirilmeden alındığı göze çarpıyor.

Ayrıca Scala'da başlayan bagaj kapağında logo kullanımı yerine marka ismine yer verilmesi, Kamiq'de de kendine yer bulmuş durumda.

Çek markanın en küçük SUV'u konumunda olan Kamiq, 4241 mm uzunluğa, 1793 mm genişliğe, 1531 mm yüksekliğe ve 2651 mm aks aralığına sahip olduğunu da belirtelim.

2 BENZİNLİ BİR DİZEL MOTOR OLACAK

Aracın kokpiti ise, Scala ile büyük benzerlikler taşıyor. 9.2 inc boyutunda opsiyonel olarak sunulan multimedya ekranı kokpiti domine ederken, 10.25 inc boyutunda bir dijital kokpite de Kamiq'te yer verilmiş durumda. Aracın bagaj hacmi ise 400 litre olarak açıklanıyor.

Skoda Scala, Volkswagen Polo ve T-Cross gibi modeller ile ortak MQB A0 platformunu paylaşan Kamiq'in kaputunun altında ise iki benzinli ve bir dizel üniteye yer veriliyor. Benzinli motorlar 3 silindirli 1.0 TSI ve 4 silindirli 1.5 TSI ünitelerden oluşuyor. Dizel cephesinde ise Volkswagen grubunun bir çok modelinde yer verdiği 1.6 TDI ünite tercih edilebilecek.

Kamiq'teki asıl yenilik ise, 1.0 G-Tec doğal gaz (CNG) ile çalışan motorun sunulması olarak dikkat çekiyor.