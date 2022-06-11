En popüler 20 canavar filmi

CLOVERFIELD (2008)



Senaryosunu Drew Goddard'ın yazdığı “Cloverfield”, türün temel özelliklerini taşıyan bir canavar filmi... New York'ta bir gece aniden ortaya çıkan ve nereden geldiği belli olmayan canavarımız, King Kong ve Godzilla'nın akrabası gibidir. Büyük binaların arasındaki caddelerde dolaşır, ortalığı yıkar geçer. ABD silahlı kuvvetlerine tek başına karşı koyacak kadar güçlü ve vahşidir. Bu arada, etrafta daha küçük canavarlar da görülür... “Cloverfield”in eski usul canavar filmlerinden aslında tek farkı var: o da her şeyi amatör video kayıtlarından izliyor olmamız... Sonuçta, kamerayı kullananlar da canavardan kaçar... Hikâye olarak, türe farklı ya da yeni bir hava getirdiğini söylemek imkânsız. Ama yönetmen Matt Reeves, el kamerası estetiğini canavar filmleri alt türüyle birleştirmekte gerçekten çok başarılı...