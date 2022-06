En popüler 20 canavar filmi

THE THING (1982)

Howard Hawks'un Christian Nyby ile birlikte yönettiği 1951 tarihli “The Thing From Another World”, John W. Campbell Jr.’ın “Who Goes There?” adlı novellasından sinemaya uyarlanmıştı. Yönetmen John Carpenter, aynı öyküden ilk filmi de geride bırakan bir modern korku klasiği çıkartmayı başardı. Film, Kuzey Kutbu'nda çalışan bilim insanlarının, öldürdüğü insanların şekline giren dünya dışı bir yaratığa karşı verdiği mücadeleyi anlatıyordu. İlk filmi sinema tarihiyle ilgilenenlerden başka hatırlayan yokken Carpenter'ın filmi, içerdiği gerilim ve korku duygusuyla bugün hâlâ birçok sinemacıya esin kaynağı olmayı sürdürüyor.