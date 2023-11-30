En pratik haliyle mücver tarifi! Sofranızın gözdesi olacak!

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Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yapılan ve severek tüketilen lezzetler arasında yer alan mücver, sofraların en çok tercih edilen yemeği olarak karşımıza çıkıyor. Hem pratik olması hem de lezzetli olmasıyla çok tercih edilen mücverin tarifini sizler için derledik.