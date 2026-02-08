Habertürk
Habertürk
        EN SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ŞUBAT 2026: Akdeniz ve Balıkesir'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz ve Balıkesir'de deprem! 8 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. En büyük depremler ise Akdeniz ve Balıkesir'de ölçüldü. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 08.02.2026 - 08:00
        1

        Türkiye’de meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Akdeniz’de 5.0, Balıkesir’de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 8 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03.43’te Balıkesir Sındırgı merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.41 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        AKDENİZ’DE DEPREM

        Akdeniz’de saat 01.33’te 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, deprem yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        8 ŞUBAT 2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2026-02-08 03:43:01 39.15833 28.31139 6.41 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-02-08 01:33:20 35.18833 23.55667 9.19 MW 5.0 Akdeniz

        5

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
