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En Uzun Gece Fırtına Murat konusu nedir? En Uzun Gece filmi oyuncuları kimler?

En Uzun Gece Fırtına Murat filmi bu akşam TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı tarihte büyük bir yankı uyandıran En Uzun Gece Fırtına Murat filminin konusu, oyuncu kadrosu, nerede ve ne zaman çekildiği ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...

En Uzun Gece Fırtına Murat konusu nedir? En Uzun Gece filmi oyuncuları kimler?

Eda Erol ve Cem Kılı'nın başrollerini üstlendiği Türk filmi En Uzun Gece Fırtına Murat, bu akşam TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

EN UZUN GECE FIRTINA MURAT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Orhan Kılıç'ın oturduğu "En Uzun Gece" filminin oyuncu kadrosunda yönetmen Kılıç'ın yanı sıra Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan gibi isimler yer alıyor.

EN UZUN GECE FIRTINA MURAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir cinayet, organ mafyası ve özgürlüğe kavuşma yolunda hayatlarından olan mültecilerle çevrili bir kedi fare oyunu. Hukuk mu adalet mi sorusuna yanıt arayan En Uzun Gece’de iyiler kazanıp, kötüler kaybedecek mi?

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