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        Haberler Spor Motor Sporları En yeni otomobilleri ekrana taşıyan 'OtoSpor' başladı - Motor Sporları Haberleri

        En yeni otomobilleri ekrana taşıyan 'OtoSpor' başladı

        HT Spor'un otomotiv ve motorsporlarından en son gelişmeleri ekrana taşıyan programı 'OtoSpor' başladı. Programın ilk bölümünde Yiğitcan Yıldız'ın konuğu HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:08
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        HT Spor'da 'OtoSpor' başladı
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        Otomobil ve motorsporlarını buluşturan program OtoSpor başladı.

        HT Spor'da Yiğitcan Yıldız'ın sunumu ile yayınlanan programın ilk konuğu HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul oldu.

        İki isim, Alman üretici Mercedes Benz'in tasarım ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken modeli EQS'i tüm yönleri ile inceledi.

        21 Kasım perşembe günü yayınlanan OtoSpor’un ilk bölümünde, otomotiv sektörü ve motorsporlarında yaşanan son gelişmeler de izleyenlere aktarıldı.

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