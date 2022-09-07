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En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memura 10 kat fazla ödeme! İşte, anka banka emekli promosyon ücretleri...

Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan emekli promosyon ödemeleri için başvuru tarihleri uzatıldı. Başvuruların Eylül ayının sonuna kadar uzatılmasıyla birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarını-da güncelleme yaptılar. En yüksek emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükselirken memur promosyonları ise 42 bin TL'yi aştı. İşte, 2022 banka banka emekli promosyon ücretleri...

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  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    Emekli promosyon kampanyaları, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından araştırılırken bankaların promosyon yarışı da devam ediyor. Başvuru tarihlerinin 31 Ağustos tarihinden 30 Eylül'e kadar uzatılmasının ardından en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi. En yüksek emekli promosyon ödemesi 10 bin TL'ye kadar yükselirken memur promosyon ödemeleri de 40 binin üzerine çıktı. İşte, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi 2022 banka banka emekli promosyon ücretleri...
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON

    En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar yükselirken bazı bankalar, emekli yakınını getirenlere 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    MEMUR PROMOSYON ÖDEMELERİ 10 KATINA ÇIKTI!

    Anadolu Üniversitesi, 5 bin 500 personeli için 3 yıllıK imzaladığı anlaşma çerçevesinde personellerine 41 bin 500 TL promosyon verilmesi kararlaştırıldı.

    Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personeline 31 bin 100 lira, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personele 36 bin lira, Bingöl Özel İdaresi personeline 23 bin 875 lira, Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 25 bin 250 lira, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 21 bin 950, Saruhanlı Belediyesi personeline 19 bin 50, Adalet Bakanlığı personeline 3 yıllık taahhüt karşılığında 25 bin lira, Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına 4 yıllığına kişi başı 35 bin, Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde görev yapan personele 37 bin 250 ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü personeline 19 bin 205 lira promosyon ödenecek.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    "EMEKLİLERİN ELİNE 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GEÇEBİLİR"

    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli promosyon ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

    Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir"
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek. 
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ VEREN BANKALAR LİSTESİ

    DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans'ın emekli promosyon yarışı sürüyor. Belirli şartların sağlanmasıyla birlikte emekliler 8 bin 250 TL'ye kadar emekli promosyonundan yararlanabilecek. Bilnerce emeklşi, yakınlarını bankaya davet etme şartıyla 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanavbilecek. İşte, banka banka emekli promosyon ödemeleri...
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    DENİZBANK

    Maaş Tutarı Mevcut Promosyon 1 Fatura Talimatina
    Ek ödül    		 Toplam Promosyon
    1.500 Tl Altı Maaş Alanlar 675 750 1,425
    1.500 TL - 2.500 TL Arası Maaş Alanlar 850 750 1,600
    2.500 Tl ve üzeri Maaş Alanlar 1,000 750 1,750

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    Emekli maaşınızı Denizbank şubelerine gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    AKBANK

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL
    1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL

     
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    INGBANK

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL, 

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL, 

    2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir. 

    Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. 

    Kampanya  31 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. 
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

    Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
    0 - 1.499 TL 5.000 TL
    1.500 - 2.499 TL 6.250 TL
    2.500 TL ve üzeri 7.500 TL

     
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    Türkiye İş Bankası, düzenlediği kampanya ile emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 7.500 TL’ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül- 31 Ekim'de geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

    Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

    SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler, emekli promosyon ödemesinin yanı sıra Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT’lerini İşCep ve İnternet Şubesi’nden ücretsiz yapabiliyor.

    7.500 TL’ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası’na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama’da geçerli 500 TL’ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    TÜRKİYE FİNANS

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    • 1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2.250 TL’ye kadar
    • 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar
    • 2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    ZİRAAT BANKASI

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alan müşterilere Ziraat Bankası tarafından;

    • 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
    • 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
    • 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    TEB

    Emeklilere 8.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilere emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor. 

     

    Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon
    0-1.499 TL 500 TL 5.000 TL 5.500 TL 
    1.500-2.499 TL 625 TL 6.125 TL 6.750 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 7.250 TL 8.000 TL
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    HALKBANK

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    YAPIKREDİ

    2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenir.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    GARANTİ BBVA

    Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Promosyon ödemesinden, 1 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    QNB FİNANSBANK

    Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 7.000 TL 'ye kadar promosyon alabilirsiniz.

    Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

    Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    VAKIFBANK

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

    1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

    2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ ALMANIN ŞARTLARI NELER?

    Emekli promosyon ödemesini alacağınız bankaya 3 yıl maaşınızı o bankadan alacağınıza dair taahhütte bulunmanız gerekiyor. Kredili hesap ve fatura gibi şartlar bulunmazken '3 yıl maaşımı bu bankadan alacağım' taahhüd şartı bulunuyor.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    YENİ EMEKLİ OLAN BİRİSİ EMEKLİ PROMOYONU ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

    Emekliliği yeni başlayan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ve ya başka bir banka ile sözleşme imzalayabilir. Sözleşmenin ardından 3 yıllık taahhüd süresi başlamış oluyor.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

    Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.

    Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden vey a e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.
  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor?

    HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

    Emekli maaşı ödemesi alan her emekli banka seçerek promosyon ödemeleirni alabilir. Eski ve yeni tüm emekliler promosyon kampanyalarından yararlanabilir.

    PROMOSYON ÖDEMESİ ALDIKTAN 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?

    Anlaştığı banka ile 3 yılı dolanların yeni promosyon alma hakkı bulunuyor. İsteyen emekliler bankasını değiştirebilirken isteyen emekliler ise kendi bankasıyla yeni rakam üzerine görüşme yapabilir.

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