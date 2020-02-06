Ender Uslu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sevenleri tarafından araştırılıyor. Türkiye'de özel radyoculuğun en önemli köşe taşlarından biri olan Ender Uslu 69 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ender Uslu'nun ölüm sebebi ne oldu?

ENDER USLU'NUN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Ender Uslu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ENDER USLU KİMDİR?

1992 yılında kurduğu Radyo Bodrum ile Türkiye’nin ilk özel radyosuna hayat veren ve takip eden yıllarda Best FM, Show Radyo, Radyo Viva gibi kanallarda yöneticilik görevleri üstlenen Uslu öğretim görevlisi olarak kadrosuna katıldığı Galatasaray Üniversitesi’nde de Radyo Kampüs’ü kurmuştu.

Son olarak Kafa Radyo’nun yönetim kadrosunda bulunan Uslu’nun vefat haberini de yine Kafa Radyo’da, sabah programını sunmak üzere mikrofon başında olan Nihat Sırdar verdi.