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        Haberler Sağlık Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor | Sağlık Haberleri

        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor

        Günlük hayatta yorgunluk hissini bastırmak ve zindelik kazanmak için sıkça tüketilen enerji içecekleri, kalp sağlığı için ciddi riskler taşıyor. Özellikle sınav dönemi uzun saatler ders çalışan genç çocukların, ağır fitness yapan gençlerin ve masa başında uzun saatler çalışan yetişkinlerin sıkça başvurduğu enerji içeceği tüketimi, hayati tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, enerji içeceklerinin ani kalp krizi ve ani ölüm riski yaratabileceğini belirterek, bu içeceklerin bilinçsiz tüketilmemesi konusunda önemli uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:42
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        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
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        Enerji içecekleri içeriğindeki yüksek kafein ve diğer uyarıcı maddeler (taurin, guarana, ginseng vb.) nedeniyle kalp atış hızını artırıyor ve tansiyon yükselmesine neden olabiliyor. Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Bir kutu enerji içeceği kan basıncını 10 mmHg, kalp hızını ise +20 artırabilir. Bu durum, kalp ritminde bozulmalara ve ani tansiyon yükselmelerine yol açabilir" diyor.

        "ANİ ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR"

        Enerji içeceklerini hızlı ve fazla miktarda tüketmek, kalp damarlarında spazm oluşturarak ani kalp krizine neden olabiliyor. Aşırı kilo, ileri yaş, tansiyon ve diyabet gibi kalp hastalığı risk faktörleri bulunan kişilerde bu tehlike daha da büyüyor. Prof. Dr. Köksal, "Enerji içeceklerini alkol veya diğer uyarıcı maddelerle birlikte tüketmek, kalp sağlığına zararı katlanarak artıran bir hatadır. Bu ölüme davetiye çıkarmak gibidir" ifadelerini kullandı.

        "SAĞLIKLI ALTERNATİFLER TERCİH EDİLMELİ"

        Yorgunluk ve bitkinlik hissiyle başa çıkmanın daha sağlıklı yollarını aramak gerektiğini belirten Prof. Dr. Köksal, "bol bol su, doğal, taze ve kuru meyveler meyve, kontrollü çay ve kahve tüketimi, yeşil çay ve aşırı şekerli beslenmeden uzak durarak dengeli beslenme ile vücudunuza ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabilirsiniz. Kalbiniz için uzun vadeli sağlıklı seçimler yapmalısınız" diyerek bireyleri bilinçli tüketim konusunda uyardı.

        Köksel, "Enerji içecekleri, hızlı bir çözüm gibi görünse de uzun vadede kalp sağlığını tehdit edebilecek ciddi riskler taşıyor. Kalbinizi korumak için bilinçli tercihler yapın" dedi.

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