Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.091,99 %0,09
        DOLAR 32,3524 %-0,57
        EURO 34,6560 %-0,74
        GRAM ALTIN 2.409,10 %-1,07
        FAİZ 44,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 27,75 %-2,02
        BITCOIN 63.162,00 %0,35
        GBP/TRY 40,5495 %-0,92
        EUR/USD 1,0705 %-0,14
        BRENT 88,55 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 3.938,88 %-1,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerji ithalatı faturasında gerileme - İş-Yaşam Haberleri

        Enerji ithalatı faturasında gerileme

        Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 5 milyar 499 milyon 214 bin dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji ithalatı faturasında gerileme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mart ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 911 milyon 723 bin dolar oldu.

        Bu tutarın 5 milyar 499 milyon 214 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

        Mart 2023'te bu rakam 5 milyar 844 milyon 941 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı.

        Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 6,1 artarak 2 milyon 682 bin 232 tona çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız