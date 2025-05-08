Enerji tesisleri işletmeciliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Enerji tesisleri işletmeciliği bölümü iş imkanları

Enerji sektörü küresel ölçekte dönüşüm yaşarken üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin kesintisiz çalışması kritik önem taşıyor. Bu tesislerin günlük operasyonlarının planlanması, bakımlarının yapılması ve verimliliklerinin artırılması ise enerji tesisleri işletmecilerinin uzmanlığına bağlı. İki yıllık önlisans düzeyindeki Enerji Tesisleri İşletmeciliği Programı, öğrencilere elektrik ve mekanik sistemlerin temellerini verirken aynı zamanda güvenlik, çevre yönetimi ve enerji ekonomisi gibi disiplinlerle de tanışma fırsatı sunar. Öğrenciler laboratuvar uygulamaları, santral gezileri ve zorunlu stajlar yoluyla teorik bilgiyi sahada gerçek ekipman üzerinde pekiştirir.

REKLAM

ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜNÜN KAPSAMI

Programın müfredatı, fosil yakıtlı termik santrallerden hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklı tesislere uzanan geniş bir teknoloji yelpazesini kapsar. Derslerde türbin, kazan, soğutma kulesi, yüksek gerilim şalt sahası ve otomasyon kontrol merkezleri gibi kilit ünitelerin çalışma ilkeleri ayrıntılı biçimde incelenir. Öğrenciler aynı zamanda enerji verimliliği, karbon emisyonu yönetimi ve ISO 50001 gibi enerji yönetim standartları hakkında bilgi sahibi olur. Böylece mezun olduklarında hem klasik santrallerin hem de çağdaş yeşil enerji tesislerinin işletme süreçlerine hâkim olabilecek donanımı kazanırlar.

EĞİTİM SÜRESİ VE YAPISI Dört yarıyıldan oluşan program toplamda 120 AKTS kredi içerir. İlk yıl elektrik, elektronik, termodinamik, akışkanlar mekaniği ve temel otomasyon dersleriyle teknik altyapı oluşturulur. İkinci yılda ise yenilenebilir enerji teknolojileri, tesis güvenliği, enerji hukuku, yüksek gerilim işletmesi ve enerji ekonomisi gibi uzmanlaşma alanlarına odaklanılır. Öğrenciler mezun olabilmek için en az kırk iş günü zorunlu staj yapar ve saha deneyimlerini rapor halinde sunar. Programdan başarıyla çıkanlar, Dikey Geçiş Sınavı ile enerji, elektrik-elektronik ve işletme mühendisliği gibi lisans bölümlerine geçiş imkânı da yakalar. REKLAM MEZUNLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Enerji Tesisleri İşletmeciliği mezunları, santrallerde vardiya kontrol odasında sistem parametrelerini izler, güç üretim planlarını uygular ve olası arızaları sahaya inmeden önce tespit edebilmek için verileri analiz eder. Düzenli bakım programları hazırlar, kestirimci bakım teknikleri üzerinden titreşim analizi, yağ analizi ve termografi sonuçlarını raporlar. İşletme verimini artırmak amacıyla atık ısı geri kazanım projeleri ve kojenerasyon uygulamaları planlar. Yüksek gerilim şalt sahalarında güvenli çalışma prosedürlerini uygular; trafo, kesici ve ayırıcı gibi ekipmanların periyodik testlerini gerçekleştirir. Enerji yönetim sistemi kapsamında veri toplar, birim enerji başına maliyetleri düşürmek için öneriler geliştirir ve çevresel emisyon kayıtlarını düzenler.

İŞ İMKÂNLARI VE KARİYER YOLLARI Mezunlar kamu tarafında TEİAŞ’ın yük tevzi merkezlerinde, EÜAŞ’a bağlı termik ve hidroelektrik santrallerde ya da belediyelerin enerji üretim tesislerinde görev alabilir. Özel sektörde ise kombine çevrim, rüzgâr, güneş ve jeotermal santral işletmeleri, organize sanayi bölgelerinin enerji yönetim birimleri ve büyük endüstriyel tesislerin yardımcı işletmeleri sık başvurulan alanlardır. Mühendislik, tedarik ve inşaat firmalarının devreye alma ekiplerinde saha teknisyeni olarak kariyer yapmak da popüler seçenekler arasındadır. Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinde etüt uzmanı veya karbon ayak izi raporlama sorumlusu olarak da çalışma imkânı vardır. Yurt dışı projelerinde çalışmak isteyenler için Orta Doğu’daki doğalgaz santralleri, Afrika ve Orta Asya’daki güneş-rüzgâr hibrit projeleri cazip fırsatlar sunar. REKLAM SEKTÖRÜN GELECEĞİ Enerji depolama sistemlerinin yaygınlaşması, mikro şebekelerin akıllı yazılımlarla yönetilmesi ve yeşil hidrojen altyapısının büyümesi, işletme teknikerlerinin yetkinlik profilini genişletiyor. Sensör verisi üzerinden dijital ikiz modelleri oluşturmak, arıza öngörülerini yapay zekâ ile desteklemek ve güç elektroniğinin yeni nesil dönüştürücüleri üzerinde çalışmak, mezunların kariyerine değer katacak yükselen beceriler arasında yer alıyor.