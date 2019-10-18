Enerji veren yiyecekler nelerdir?

Gün içinde bazı anlarda yorgun ve bitkin hatta kolumuzu kaldıramayacak kadar enerjimiz kalmaz. İşte bu durumlarda enerji veren yiyecekler imdadımıza yetişir. Enerji veren yiyecekler ve kalori veren yiyecekler farklıdır. Enerji için koca bir dilim pasta yersiniz ancak bu enerji vermez kalori yükseltir. Enerji veren yiyecekler vitamin, mineral içeren ve sindirimi kolay zengin içerikli gıdalardır.

Gün içerisinde ayakta kalabilmek için enerji yüklemek ve dengeli beslenmek için kahvaltı gerekli bir öğündür. Vitamin ve mineral içerikli gıdalarla yapacağınız bir kahvaltı sizi güne enerjik olarak hazırlayacaktır. Bu konuda oldukça şanslı bir ülkeyiz. Kahvaltı kültürümüz besin deposu olacak kadar geniş.

Enerji için karbonhidratın da ayrı bir yeri vardır. Karbonhidrat içeren gıdalar fazla kalori içerdiği düşünülse de vücudun enerji alması için gereklidir. Tam tahıllı gıdalar, havuç ve patates gibi gıdaların alımı enerji ihtiyacınıza destek olacaktır. Bunun yanında karbonhidrat içeren meyveler de bu yönden katkı sağlayacaktır. İçeriğinde besin lifi olanlar ise, kilo alma yönünden sizleri sıkıntıya düşürmeyecektir.

Doymamış yağlarda enerji için gerekli olan gıdalardan biridir. Örneğin; kanola yağı, zeytinyağı, badem, ceviz ve fındık yağı oldukça sağlıklı enerji verici yağlardandır.

Enerjinizi artırmada yardımcı olan en önemli besinlerden biri olan proteinlerde özellikle gerekli olanlardandır. Yumurta, az yağlı et, tavuk, balık, fasulye, soya fındık ve az yağlı süt enerji veren protein kaynaklarından bazılarıdır.

Su tüketimi en büyük ihtiyaçlardan birisi ve en önemlisidir. Yaşamamız için en gerekli olanı da sudur. Vücudun harcadığı suyu karşılamak için günlük en az 3 litre su içmek gerekmektedir.

Enerji açısından takviye edici besinler oldukça çoktur ancak bazılarını bilmemiz bize rehber olacaktır.

Enerji veren gıdalar, besinler ve yiyecekler: