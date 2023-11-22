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        Haberler Yaşam Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliği Nasıl Hesaplanır, Artırmak İçin Neler Yapılır?

        Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği nasıl hesaplanır, artırmak için neler yapılır?

        Enerji verimliliği dünyamızın korunması konusunda atılan büyük bir adımdır. Isıtma, soğutma ya da aydınlatma gibi günlük yaşamamızın her alanında enerjiyi verimli kullanarak hem ailemize hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği nasıl hesaplanır, artırmak için neler yapılır? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:26
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        Enerji verimliliği nedir?
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        Bildiğimiz gibi dünya üzerindeki kaynaklar sonsuz bir döngüde ilerlemiyor. Bu kaynakları idareli kullanmazsak ve harcadığımız enerjiyi yerine koymazsak kaynaklar tükenebilir. Bu kaynaklar insan yaşamının idam edilmesinde kilit rol oynadığı için oldukça önemlidir. Enerji verimliliği nedir ve nasıl arttırılır? İşte, merak edilen detaylar.

        Enerji Verimliliği Nedir?

        Enerji verimliliği, üretim ve hizmet için harcanan enerji miktarının üretim kalitesi ve miktarında düşüşe neden olmadan azaltılmasıdır. Enerji verimini arttırmak çağımızın en önemli hedeflerinden biri haline dönüşmüştür. Enerjiyi en doğru haliyle kullanmak ve israf etmemek enerji verimliliğinin temel amacıdır. Bunu gerçekleştirirken üretim alanında, konfor ve iş gücü alanında hiçbir azalma olmaz.

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        Genel bir tanımdan söz etmek gerekirse enerji verimliliği, gereksiz kullanım noktalarını tespit etmek, israfı en aza indirgemek ya da mümkünse ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalara denir. Unutulmaması gereken bir diğer önemli detay ise insan nüfusunun her geçen gün artması ve fosil enerji kaynaklarının giderek azalmasıdır. Üretimin, tüketimi karşılayamayacak noktaya gelmeden önem alınması bizim yararımıza olacaktır. Bireysel olarak enerji verimliliğini günlük yaşamamızın her noktasında uygulayarak tasarruf sağlayabiliriz. Enerjinin etkin kullanımı ve yönetim çalışmaları bina sektöründe de önemli bir yapıya dönüşmüş, yasal düzenlemelerle şekillendirilmiştir.

        Binalarda Enerji Verimliliği

        • Binanın bulunduğu bölgeye, ihtiyaca uygun olarak yapılacak yalıtım uygulaması
        • Enerji verimliliği açısından yüksek ev aletlerinin tercih edilmesi
        • Uzun ömürlü, verimliliği yüksek lambaların kullanılması
        • Buzdolabının radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak bir konumda tutulması
        • Klimanın mevsimine uygun sıcaklık ve fan hızında çalıştırılması

        Ulaşımda Enerji Verimliliği

        • Araçların lastik basınçlarının kontrol edilmesi
        • Sürüş sırasında ani hareketlerden kaçınma (sert kalkış ve duruş)
        • Kısa mesafeler için toplu taşıma araçlarını kullanma
        • Aracın periyodik bakımının zamanında yapılması

        Sanayide Enerji Verimliliği

        Uluslararası rekabet gücü açısından sanayide enerji verimliliği oldukça önemli bir konudur.

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        • Çalışanlara enerji verimliliği bilinci aşılanarak bu noktada bilinçlenmelerini sağlamak
        • Üstün nitelikte ana üretim teknolojileri ve bunları destekleyen atık ısı geri kazanımı

        Enerji Verimliliği Nasıl Artırılır?

        Enerji verimliliğinin tanımından sonra en fazla sorulan soruların başında enerji verimliliğinin nasıl arttırılacağı gelmektedir. Enerji verimliliği, hem enerji kaynağının güvenliliğini arttırmak hem de sera gazlarının ve diğer kirletici maddelerin emisyonlarını daha az bir seviyeye çekebilmek için uygulanan yöntemlerin başında gelmektedir.

        Günümüz teknolojisi enerjiyi verimli ve etkin kullanabilmek açısından bize pek çok seçenek sunmaktadır. Burada önemli olan bireyin bu konu hakkında yeterince bilinçlenmesidir. Gittikçe artan nüfus ve tüketim fazlalığı, artan sanayileşme, enerji kullanımının fazlalaşmasına ve daha çok enerjiye ihtiyaç duymamıza sebebiyet vermektedir. Ancak unutulmaması gereken hiçbir kaynağın sonsuz olmadığıdır. Bu sebepten ötürü enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konuları dünyada her geçen gün önemli hale gelen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurum ve kuruluşlar bilinçlenmeye başlayarak, kendi etki alanlarında iyileştirici çalışmalar yapma ihtiyacı duymaktadır.

        Enerji Verimliliği Nasıl Arttırılır?

        • Enerji açısından verimli cihazlar ve ekipmanlar kullanmak, aydınlatma sistemlerini yenilemek, enerji tüketiminin kontrol etmek gibi önlemler alınabilir.
        • Enerji verimliliğini artırmak için güneş, rüzgâr, su, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılabilir.
        • Çevre dostu bina tasarımı tercih edilebilir.
        • Bu konuda yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, enerji tüketimini azaltmak için oldukça önemlidir.
        • Enerjiyi yoğun kullanan yapıların enerji verimliliği konusunda önlem alması gerekir. Özellikle sanayi kuruluşlarında enerji verimliliğini sağlamak için bir takım adımlar atılmalıdır. Öyle ki sanayi sektöründe enerji verimliliği sağlamak, uluslararası rekabete de hız kazandıran unsurlardan biridir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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