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        Haberler Yaşam Ekosistem Nedir? Biyoloji Terimi Olarak Ekosistem Ne Demek, Neleri Kapsar?

        Ekosistem nedir? Biyoloji terimi olarak ekosistem ne demek, neleri kapsar?

        Yaşadığımız dünyayı hem bilmek hem de anlayabilmek adına bir takım sorular yöneltiliriz. Bu sorunların cevaplarını bulmak için araştırma içine gireriz. Bu sorulardan biri de ekosistem nedir? sorusudur. Ekosistem nedir? Biyoloji terimi olarak ekosistem ne demek, neleri kapsar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:27
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        Ekosistem nedir?
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        Detaylı ve hassas bir yapıya sahip olan ekosistem yaşadığımız toprakların bütününü kapsar. Bitkiler, hayvanlar, organizmalar, hava, toprak, su ve güneşin birbirleri arasındaki etkileşimi ekosistemi ifade eder. Ekosistem nedir ve ne demek? Ekosistem nedir kısaca? Orman ekosistemi nedir? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Ekosistem Nedir?

        En basit tanımıyla ekosistem, belirli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle etkileşime gire topluluk ya da canlı organizma grubudur. Bitkiler ve hayvanlar ile hava, toprak ve güneşin birbiri arasındaki etkileşimi anlamına gelir.

        Ekosistemin Temel Bileşenleri Nedir?

        İki ana bileşenden oluşan ekosistemin bileşenleri şunlardır:

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        • Biyotik Bileşenler: Bir ekosistemde yer alan canlı organizmaları içermektedir. Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar buna dâhildir. Biyotik bileşen kendi içerisinde üçe ayrılır:

        Üreticiler: Tıpkı bitkiler gibi kendi besinlerini kendi üreten canlıları içerir. Fotosentez yoluyla besin üretebildikleri için ototroflar olarak isimlendirilirler.

        Tüketiciler: Yiyecek için diğer organizmalara bağımlıdırlar. Heterotroflar olarak da isimlendirilirler. Birincil, ikincil ve üçüncül tüketiciler olarak da sınıflandırılırlar.

        • Birincil tüketiciler, gıda için üreticilere bağlı olduklarından dolayı her zaman otçuldurlar.
        • İkincil tüketiciler, enerji için birincil tüketicilere bağımlıdır.
        • Üçüncül tüketiciler, gıda için ikincil tüketicilere bağımlı olan organizmalardır.

        Ayrıştırıcılar: Mantarlar ve bakteriler gibi saprofitleri (çürükçül) içerir. Bitkiler için yeniden kullanılacak besin maddelerinin geri dönüştürülmesine yardımcı olduklarından dolayı ekosistem için oldukça önemlidir.

        • Abiyotik Bileşenler: Işık, sıcaklık, su, oksijen, karbon, azot ve mineraller gibi cansız bileşenlerden oluşmaktadır. İklim, topoğrafik ve edafik faktörler önemli faktörleri arasında yer alır.

        Canlı ve cansız her varlık ekosistem için büyük bir öneme sahiptir. Bu küçük bir su birikintisi de olabilir; bir okyanus kadar büyük de olabilir.

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        Ekosistem Ne Demek?

        Ekosistem, belirli bir alandaki canlılar ile bu canlıların etrafındaki cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerinden meydana gelen ve süreklilik arz eden bir ekolojik sistemi ifade etmektedir. Ekosistemde canlı ya da cansız her varlığın bir görevi bulunur. Herhangi bir varlık eksildiğinde bu denge bozulur. Her canlı her ekosistem için uygun değildir. Canlıların bir ekosistemde yaşayabilmesi için özelliklerinin ekosisteme uygun olması gerekmektedir.

        Ekosistem Nedir Kısaca?

        Komüniteyi oluşturan tüm canlıların, canlı ve cansız varlıklarla etkileşimi olarak tanımlanan ekosistem, komüniteden farklı olarak cansız varlıkları da içinde barındırmaktadır. Toprakta yer alan farklı bakteri türlerinin yanı sıra mineral ve nem gibi cansız varlıklar da ele alınmaktadır. Ekosistem olarak ele alınan alanın büyüklüğü çalışılan konuya göre farklılık göstermektedir. Ekosistem kavramı hem karasal hem de su olacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Karasal ekosistemler; orman, vadi, dağ ya da mağara; su ekosistemleri; tuzlu ve tatlı sulardan oluşmaktadır. Su ekosistemleri için akarsu, deniz ve bataklıkları sayabiliriz.

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        Orman Ekosistemi Nedir?

        Canlıların yaşamını düzenli bir şekilde yaşamını idame ettirebilmek için en uygun ortam koşullarını ormanlar sağlıyor diyebiliriz. Tabiatın kucağında dünyaya gözlerini açan canlılar için ormanların önemi oldukça büyüktür. En fazla türü ve canlıyı bir arada tutan ormanlar da orman ekosistemine dâhildir. Canlıların büyük bir bölümü ekvator kuşağını çevreleyen ormanlarda yaşarlar. Orman ekosistemleri arasında en büyük orman ekosistemini Amazon Ormanları oluşturmaktadır. Orman ekosisteminde solucan, kırkayak, salyangoz, yılan gibi canlılar bulunmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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