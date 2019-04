AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Yönetmelikle, lisanssız elektrik tesisleri için başvuru süreci, başvuruların değerlendirilmesi ve yeni kurulacak tesisler açısından ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi gibi hususlar yeniden düzenlendi. Bürokratik süreçler basitleştirilerek izinler için gerekli süreler kısaltıldı.

Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yapılan kapasite tahsisi uygulaması sona erdi.

Böylece, aynı ölçüm noktasında olma, şebeke güvenliğini etkilememe ve yönetmelikte tanımlanan şartlar dahilinde tüketiciler, üretim tesisi kurabilecek.

Güneş enerjisiyle binaların çatı ve cephelerinden elektrik üretecek tüketiciler, ürettikleri fazla elektriği şebekeye satabilecek. Tüketimleri fazla olduğunda ise sistemden elektrik alabilecek. Böylece tüketiciler şebekeyi bir nevi depo olarak kullanabilecek.

Tüketiciler, aylık mahsuplaşma sistemiyle şebekeye verdikleri enerji miktarına karşılık gelen ödemeyi ilgili ayın sonunda alabilecek.

"AMAÇ TÜKETİMİN EN AZ MALİYETLER KARŞILANMASI"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji ihtiyacının, tüketildiği yerde üretilerek giderilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Atıl alanlar diye görülen çatılarımızın kullanılmasının özendirilmesi ve tüketicilerimizin bu konuya göstereceği ilgi çok değerli." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yeni yönetmelikte tüketimin en az maliyetle karşılanmasının amaçlandığını belirterek, "Mevzuatın hazırlık sürecinde, aynı bağlantı noktasında olmayı, tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ve tüketim-üretim yönlü dağıtım bedellerini dikkate aldık." dedi.

Yönetmeliğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının katkılarıyla oluşturulduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sürekli gelişim gösterecek nitelikteki düzenleme, yatırım yapılabilir ve büyüme odaklı bir güneş piyasasının devamını sağlayacak. Yeni sistemde tüketicilerimiz 'en fazla enerjiyi üretecek tesisi kurmalıyım' düşüncesiyle değil, 'tüketim miktarımı karşılayacak en hesaplı tesisi kurmalıyım' düşüncesiyle hareket etmeli. Güneşimiz her hane için, her ticarethane için, her sanayici için bir enerji kaynağı olsun istiyoruz. Yeni düzenlemeyle tüketicinin kendi enerjisini üretebilmesinin de yolunu açıyoruz. Güneş çatılarda yükselmeye devam ettikçe hem tüketici kazanacak hem de ülkemiz kazanacak."