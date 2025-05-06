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        Haberler Ekonomi Enerji Enerjisa Enerji, yatırım hedefini teyit etti - Enerji Haberleri

        Enerjisa Enerji, yatırım hedefini teyit etti

        Enerjisa Enerji'nin 2025 yılı için 21-24 milyar TL aralığında belirlenen yatırım hedefi teyit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:04
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        Enerjisa Enerji, yatırım hedefini teyit etti
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        Enerjisa Enerji, 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyet gelirlerini enflasyonla uyumlu şekilde 13 milyar TL seviyesinde sürdürdü.

        Elektrik dağıtım iş kolunda; şebeke modernizasyonu, akıllı sayaç uygulamaları, altyapı güçlendirmesi, artan elektrik talebine yanıt verecek dijital altyapılar geliştirilmeye devam edildi. Bu doğrultuda, 2025 yılı için belirlenen yatırım hedefi 21–24 milyar TL aralığında teyit edildi. Şirketin düzenlenmiş varlık tabanının ise yıl sonunda 80–90 milyar TL düzeyine ulaşması bekleniyor.

        Perakende satış iş kolunda faaliyet gelirleri hem düzenlemeye tabi hem de serbest piyasa segmentlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %66 artışla 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Satılan toplam enerji miktarı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine paralel olarak 12,5 TWh seviyesinde seyretti.

        Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine odaklanan uygulamalarla müşteri çözümleri iş kolu, ilk çeyrekte faaliyet gelirlerini önceki döneme göre 200 milyon TL artırarak 800 milyon TL faaliyet geliri elde etti. Elektrikli araç şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren iştiraki Eşarj ise Türkiye genelindeki altyapı yatırımlarını hızlandırarak soket sayısını geçen yıla göre %34 artırdı.

        Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, 2025 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Enerji sektörünün geleceği; güçlü ve modern altyapılar, dijital çözümler ve sürdürülebilir kaynaklarla şekilleniyor. Biz de Enerjisa Enerji olarak hızla gelişen bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor, yatırımlarımızla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Dünya giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ancak bu artan ihtiyacın yenilenebilir kaynaklarla karşılanması ve bu yaklaşımın önceliklendirilmesi artık kaçınılmaz. Biz de hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. Güneş enerjisi kurulu gücümüzü 124 MWp’ye ulaştırmamız ve Eşarj ile elektrikli araç şarj altyapımızı ülke genelinde yaygınlaştırarak soket sayısını %34 artırmamız, bu dönüşüme hizmet eden somut adımlar arasında yer alıyor. Bu adımlar, sadece birer yatırım değil; daha temiz, daha dijital ve daha kapsayıcı bir enerji geleceği için attığımız stratejik hamlelerdir. ‘Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonumuz doğrultusunda Türkiye’nin enerji dönüşümüne liderlik etmeye ve bunu yaparken de iş kollarımız kadar toplumsal yatırımlar konusunda da yatırımlar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

        Yatırımları sürdürülebilirlik odağında büyütmenin tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizen Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “Makroekonomik zorluklara rağmen faaliyet gelirlerimizi reel olarak koruyarak istikrarlı bir performans gösterdik. Baz alınan net karın geçen yıla göre iki kattan fazla artması; maliyet disiplini ile etkin faiz ve borç yönetimiyle desteklenen dayanıklı iş modelimizin gücünü ortaya koyuyor. Dağıtım şebekelerine yönelik yatırımların artırılması, şebeke istikrarının sağlanması ve Türkiye’de enerji dönüşümünün ivmelenmesi açısından temel bir gerekliliktir. Bir sonraki düzenleyici tarife dönemine ilişkin çerçevenin de elektrik şebekesi yatırımlarını teşvik etmeye yönelik olacağını öngörüyoruz. Güçlü bilanço yapımız sayesinde, enflasyon ve faiz oranlarında gerileme yaşanması ve düzenleyici çerçevenin umut vadeden bir görünüm sunması hâlinde, Enerjisa olarak yatırım seviyemizi daha da yukarı taşımaya hazırız” dedi.

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