Enes Batur, tepki çekti

Enes Batur, çocuklara ve ergenlere yönelik videolarla bir dönemin en çok takip edilen YouTuber'ı olmuştu. Şöhreti, oyunculuğun kapısını da aralamış, toplam izleyici sayısı 2.869.380 olan 3 filmde rol almıştı.

Enes Batur'un hayranları büyüdü; iş hayatına atıldılar, evlendiler, çocuk sahibi oldular. Buna bağlı olarak hayattaki öncelikleri değişti. Bir başka deyişle Batur'un popülerliği, buna bağlı olarak ürettiği videolar azaldı. Elbette temelsiz şöhretin yıkılması, sahibine psikolojik yük bindirir.

Enes Batur, psikolojik sorunlar yaşıyor mu yoksa hayatına sorunsuz olarak devam ediyor mu bilemeyiz ama son paylaşımına yorum yapan bir psikiyatristin yazdıkları bir hayli dikkat çekici.

Enes Batur ile kendisi gibi YouTuber olan sevgilisi Başak Karahan, 2018'de ayrıldı. Karahan, 2020'de Halil Ünlü ile ilişki yaşamaya başladı. Ne var ki Batur, sevgilisinin kendisinden ayrılmasını, başka biriyle ilişki yaşamasını kabul edemedi. Başak Karahan ile eski fotoğraflarını profil resmi olarak kullanması eski sevgililerin davalık olmasına neden oldu. Karahan, eski fotoğraflarının profil resmi olarak kullanılmasını kadına psikolojik şiddet olarak değerlendirip suç duyurusunda bulundu. Ayrıca tazminat davası da açtı.