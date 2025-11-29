TCMB Kasım enflasyon beklenti anketi yayımlandı! Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Emekli ve memur maaş zammında gözler kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her zaman olduğu gibi kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını aralık ayının ilk haftasında açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi 68 katılımıyla sonuçlandı. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2025 kasım enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Hatırlanacağı gibi ekim ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu. Peki, "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, enflasyon beklentisi nedir?" İşte detaylar...
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon oranları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
AA FİNANS KASIM ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.
2025 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?
Ekim enflasyon rakamları açıklandı. Ekim aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.
TCMB KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632'den 43,4245'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,7515'ten 50,6169'a yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolardan 24,3 milyar dolara geriledi.