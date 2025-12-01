Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI KONULARI 1 ARALIK 2025: Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki gelişmeler... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Aralık 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı konuları 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ve ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, masada hangi konular var? İşte, 1 Aralık 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri...

        Giriş: 01.12.2025 - 08:52 Güncelleme: 01.12.2025 - 08:52
        ‘’Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt buldu. Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ve ekonomideki gelişmeler yer alıyor. Dış politika başlığında Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor. Peki, Kabinenin gündeminde başka neler olacak? İşte 1 Aralık 2025 Kabine Toplantısı konuları…

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) toplanacak.

        Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        1 ARALIK 2025 KABİNE TOPLANTISI KONULARI

        Toplantının ana gündemini Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama oluşturacak.

        Dış politika başlığında Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durum ele alınacak.

        2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşamanın da masaya yatırılması bekleniyor.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin Meclis'teki komisyon ayağında kritik bir haftaya adım atılırken, Kabine'de de son gelişmeler ele alınacak. Son olarak Zap bölgesindeki faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklayan PKK'nın silah bırakma süreci de sahadan gelen raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

        Kabine’de diplomatik temas trafiğinin yansımaları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş, Ukrayna savaşındaki son durum ele alınmıştı. Karadeniz'de önceki gece vurulan tankerler sonrasında bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Liman ve enerji güvenliğinin tesisini sağlamak başta olmak üzere ateşkes planları masaya yatırılacak.

        GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

        Filistin'de kalıcı ateşkesin sürdürülebilir zemine oturması da Kabine'de gündemde olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze'de barış kurulu kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapması kararının yansımaları takip edilecek. Türkiye'nin Gazze'ye asker sevkiyatı dahil sürece hangi adımlarla katkı sağlayabileceği mercek altına alınacak.

        DEZENFLASYON SÜRECİNDE ATILAN ADIMLAR

        Kabine’de ekonomi başlıklarına da parantez açılacak. Dezenflasyon sürecinde atılan adımlar değerlendirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
