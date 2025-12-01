‘’Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt buldu. Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ve ekonomideki gelişmeler yer alıyor. Dış politika başlığında Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor. Peki, Kabinenin gündeminde başka neler olacak? İşte 1 Aralık 2025 Kabine Toplantısı konuları…