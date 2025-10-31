Habertürk
        ENFLASYON RAKAMLARI 2025 EKİM | Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

        Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon oranları her ayın ilk haftası TÜİK tarafından açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon oranları ile birlikte, emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Ekim enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 31.10.2025 - 22:19 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:19
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı enflasyon beklenti anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77 oldu. Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını her ayın ilk haftası açıklamaktadır. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        2025 EKİM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

        3

        2025 EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

        TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık olarak ise yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.

        4

        TCMB'NİN EKİM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.

        5

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,8544'ten 43,5632'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 48,9583'ten 49,7515'e yükseldi.

        Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,8 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolara geriledi.

