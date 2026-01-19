"Engel kalkmış gibi gözüküyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapacakları toplantı öncesinde konuşan Yıldız, "7-6 madde diye bir şey yok. Bir Sınır yok. Taslak üzerine çalışacağız. Başlıkları söyledik biliyorsunuz." dedi. Yıldız, "Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum. en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter" ifadelerini kullandı.

"Suriye’deki gelişmeler üzerinden bir yansıması olur mu Terörsüz Türkiye sürecine?" sorularına da yanıt veren Yıldız, "Yansıması lehe bir yansıma olur. İşler daha kolaylaşır. Bir engel gibi duruyordu, o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik." dedi.

CHP'Lİ EMİR'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, "Suriye’deki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Hepimizin temennisi Suriye’de herkesi kapsayacak kimseyi dışarıda bırakmayacak Türkmenleri Arapları Alevileri hiçbir grubu dışarda bırakmayacak herkesi vatandaşlık temelinde buluşturacak barış içerisine yaşatacak bir anayasal demokrasinin kurulmasıdır. Bizim de buna katkı vermek gibi bir görevimiz var. Bölgede silahların susması aynı zamanda Türkiye’ye olumlu yansıyacak gelişmelerdir. Burada önemli olan Türkiye’nin önüne hem demokratikleşme hem adaleti hem de toplumsal barışı geniş bir perspektifte koyacak önümüzdeki günlerde de yararlanacağımız bir tarihi metin olmasıdır. Herkesin sahipleneceği bir metin olması önemli olan."