Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Engelli izcilerin "çevre kirliliği" protestosu | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de engelli izcilerin trampet ve darbukalı "çevre kirliliği" protestosu

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğrayan Büyükçekmece Sahili'nde baş gösteren çevre kirliliğine karşın ilçe halkı farkındalık oluşturan bir etkinliğe imza attı. Sahile bırakılan yiyecek atıklarının gönüllüler tarafından tek tek toplandığı etkinlikte, Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de trampet ve darbuka çalarak çevreyi kirletenleri protesto etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 13:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sıcaklıkların artmasıyla birlikte İstanbul'un en yoğun ilgi gören Büyükçekmece Sahili'nde vatandaşların çevreye bıraktığı atıklar Belediyeyi ve ilçe halkını harekete geçirdi.

        2

        Büyükçekmece Sahili Temizleme Etkinliği'ne Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü, Alkent 2000 Rotary Kulübü, Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, öğrenciler ve çevreye duyarlı vatandaşlar katıldı.

        3

        Özellikle hafta sonlarında oluşan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sahile bırakılan yiyecek atıkları gönüllüler tarafından tek tek toplandı.

        4

        Büyükçekmece Sahili Zabıta Noktası'ndan başlayarak sahil hattı boyunca sürdürülen temizlik çalışmasında, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kıyı şeridinde biriken plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar temizlendi.

        5

        Katılımcılar sahil boyunca yürüyerek çevreye bırakılan çöpleri toplarken hem doğal yaşamın korunmasına katkı sundu hem de çevre bilincinin artırılması adına örnek bir dayanışma sergiledi.

        6

        Etkinliğe katılan Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de, trampet ve darbuka çalarak çevreyi kirletenleri protesto etti.

        7

        Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, etkinlikte yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: "Çevreyi korumak yalnızca belediyelerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada ortaya koyduğumuz dayanışma ve çevre duyarlılığı bizlere umut veriyor. Büyükçekmece Belediyesi olarak geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

        8
        9
        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı

        Gaziantep'te kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alan şüpheli, aracın içinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açtı. Nefes kesen kovalamaca sonrası şüpheliler kıskıvrak yakalanırken yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #istanbul haberleri
        #Büyükçekmece
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Yem makinesinde can verdi
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?