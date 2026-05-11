Büyükçekmece'de engelli izcilerin trampet ve darbukalı "çevre kirliliği" protestosu
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğrayan Büyükçekmece Sahili'nde baş gösteren çevre kirliliğine karşın ilçe halkı farkındalık oluşturan bir etkinliğe imza attı. Sahile bırakılan yiyecek atıklarının gönüllüler tarafından tek tek toplandığı etkinlikte, Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de trampet ve darbuka çalarak çevreyi kirletenleri protesto etti
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte İstanbul'un en yoğun ilgi gören Büyükçekmece Sahili'nde vatandaşların çevreye bıraktığı atıklar Belediyeyi ve ilçe halkını harekete geçirdi.
Büyükçekmece Sahili Temizleme Etkinliği'ne Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü, Alkent 2000 Rotary Kulübü, Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, öğrenciler ve çevreye duyarlı vatandaşlar katıldı.
Özellikle hafta sonlarında oluşan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sahile bırakılan yiyecek atıkları gönüllüler tarafından tek tek toplandı.
Büyükçekmece Sahili Zabıta Noktası'ndan başlayarak sahil hattı boyunca sürdürülen temizlik çalışmasında, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kıyı şeridinde biriken plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar temizlendi.
Katılımcılar sahil boyunca yürüyerek çevreye bırakılan çöpleri toplarken hem doğal yaşamın korunmasına katkı sundu hem de çevre bilincinin artırılması adına örnek bir dayanışma sergiledi.
Etkinliğe katılan Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de, trampet ve darbuka çalarak çevreyi kirletenleri protesto etti.
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, etkinlikte yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: "Çevreyi korumak yalnızca belediyelerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada ortaya koyduğumuz dayanışma ve çevre duyarlılığı bizlere umut veriyor. Büyükçekmece Belediyesi olarak geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."