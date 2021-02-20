Engelli kadınlar sivil toplum örgütlerinin karar mekanizmalarında eşit temsil istiyor

AA

Doğuştan görme engelli olan İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli kadınların hayatın her alanında, özellikle yönetim ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

İçli, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de engelli kadınların sayısı engelli erkeklere göre daha fazla. Fakat engelli kadınların sivil toplum kuruluşlarına katılımı sadece yüzde 20-25 düzeyinde. Sivil toplumda kadınlar ağırlıklı olarak çalışma, emek anlamında hizmet sunuyor, yönetim gücünü elinde bulunduranlar ise daha çok erkekler oluyor. Engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşlarında yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamıyoruz. Hem kadın hem de engelli olmamız nedeniyle çifte ayrımcılığa uğruyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının karar alma mercilerinde engelli kadınların oranının artırılmasını istiyoruz. Çünkü şu anki haliyle eşit temsil olmuyor."

- Engelli kadınların sivil toplumdaki etkinliği araştırılacak

Türkiye Körler Federasyonu olarak konuya dikkat çekmek, engelli kadınların yaşadıkları sorunları ortaya koymak istediklerinin altını çizen İçli, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle, 'Engelli Kadınların Sivil Toplum Örgütlerindeki Etkinliğinin Araştırılması' konulu bir çalışma başlattıklarını aktardı.

İçli, şu değerlendirmede bulundu:

"En az 200 engelli kadının katılacağı bir araştırma anketi hazırladık. Bu araştırmayla sivil toplum kuruluşlarında engelli kadınların yönetimde hangi oranda temsil edildiklerini ortaya koymayı, eşit temsilin sağlanması için hangi çalışmalar yapılması gerektiğini tartışmaya açmayı amaçlıyoruz. Araştırmanın sonuçlarına göre engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşları ve derneklerde kadınların daha fazla yer alması konusunda farkındalık artırıcı çalışmalar yürüteceğiz. Erkek yöneticilerin bu konuda bilinçlendirilmesi için çabalayacağız."

Tüm engelli kadınları araştırmaya destek vermeye davet eden İçli, anket formunun internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından erişime açılacağını aktardı.