Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! İş yeri taşlandı! Zanlı yakalandı!
İstanbul Esenler'de, iddiaya göre bir giyim mağazasında çalışan 17 yaşındaki engelli kız çocuğunu istismar eden Ali K. isimli şüpheli yakalandı. Olayı duyan vatandaşlar ise Ali K.'nin iş yerini taş yağmuruna tuttu
İstanbul Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki, yüzde 40 engelli kız çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.
İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler Ali K. isimli şüpheliyi Başakşehir'de yakaladı.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
VATANDAŞ İŞ YERİNİ HARABEYE ÇEVİRDİ
Öte yandan 17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K.'nın işyerini taşlayarak camlarını kırdı.