Gerekli bakımları buradaki veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldı. Şu anda yürümeyle ilgili problemleri var. Bunun için gönüllülerimiz tarafından gerekli yürüteç yapıldı. En azından ilk haline göre çok daha mutlu yaşıyor. Eskiye göre ürkekliği daha da azaldı. Amacımız olabildiğince tüm canlıları yaşatabilmek. Yaşam herkes için çok değerli. Onu tanıdığımız için çok şanslıyız" dedi.