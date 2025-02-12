1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca öğrencilerimiz için değil öğretmenlerimiz için de en temel ilke olarak benimsedik." Şimdi gözler engelli öğretmen ataması için başlaması beklenen başvuru sürecinde. Peki, 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağına dair müjde vermişti. Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca öğrencilerimiz için değil öğretmenlerimiz için de en temel ilke olarak benimsedik. Engelli öğretmenlerimizin istihdamı noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı. Peki, engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.
Engelli öğretmenlerin istihdamı noktasında tüm imkânları seferber ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor, sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaların 2025 yılında yapılacağını açıklasa da detaylar henüz netleşmedi. Bakanlığın ileriki günlerde başvuru tarihlerini ve diğer detayları duyurması bekleniyor.