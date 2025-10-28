Engin Akyürek 'Bereketli Topraklar'da izleyiciyle buluşuyor

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, iki ailenin iktidar savaşının gölgesinde doğan çarpıcı bir aşk hikâyesini 2 Kasım Pazar akşamı izleyicilerle buluşturacak. Bu hikâyenin merkezinde ise Engin Akyürek’in hayat verdiği 'Ömer Bereketoğlu' yer alıyor.

ADALET GÜÇ VE ARASINDA KALAN BİR ADAM

Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve topraklarını korumak için yaşayan, adalet ile intikam arasındaki ince çizgide yürüyen karizmatik biridir. Çocukluğunda yaşadığı acı bir kaybın izlerini hala taşıyan Ömer, ailesinin sessiz düşmanlıkla geçen yıllarının ardından, kardeşinin Bereketli Topraklar’a gelişiyle kendini alevlenen kavganın ortasında bulur. Bu kez kendi adaletini sağlamaya kararlıdır. Ancak bu mücadele, yalnızca toprak ve iktidar savaşından ibaret değildir. Ömer, köylünün emeğini korumaya, rant uğruna yok edilen bereketli toprakların sesini duyurmaya çalışan bir adamdır. Yıllardır süren düzenin karşısında tek başına dururken hem sistemle hem de geçmişinin gölgeleriyle savaşır.