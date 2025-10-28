Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Engin Akyürek 'Bereketli Topraklar'da izleyiciyle buluşuyor

        Engin Akyürek 'Bereketli Topraklar'da izleyiciyle buluşuyor

        SHOW TV'de ekrana gelecek olan yeni dizi 'Bereketli Topraklar', iki ailenin iktidar savaşının gölgesinde doğan çarpıcı bir aşk hikâyesini 2 Kasım Pazar akşamı izleyicilerle buluşturacak. Bu hikâyenin merkezinde ise Engin Akyürek'in hayat verdiği 'Ömer Bereketoğlu' yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk hikâyesinin kahramanı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, iki ailenin iktidar savaşının gölgesinde doğan çarpıcı bir aşk hikâyesini 2 Kasım Pazar akşamı izleyicilerle buluşturacak. Bu hikâyenin merkezinde ise Engin Akyürek’in hayat verdiği 'Ömer Bereketoğlu' yer alıyor.

        ADALET GÜÇ VE ARASINDA KALAN BİR ADAM

        Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve topraklarını korumak için yaşayan, adalet ile intikam arasındaki ince çizgide yürüyen karizmatik biridir. Çocukluğunda yaşadığı acı bir kaybın izlerini hala taşıyan Ömer, ailesinin sessiz düşmanlıkla geçen yıllarının ardından, kardeşinin Bereketli Topraklar’a gelişiyle kendini alevlenen kavganın ortasında bulur. Bu kez kendi adaletini sağlamaya kararlıdır. Ancak bu mücadele, yalnızca toprak ve iktidar savaşından ibaret değildir. Ömer, köylünün emeğini korumaya, rant uğruna yok edilen bereketli toprakların sesini duyurmaya çalışan bir adamdır. Yıllardır süren düzenin karşısında tek başına dururken hem sistemle hem de geçmişinin gölgeleriyle savaşır.

        REKLAM

        AŞKIN ÖNÜNDE DURAN HESAPLAR

        Tüm bu karmaşanın ortasında karşısına çıkan Savcı Nevin (Gülsim Ali), Ömer’in hayatında beklenmedik bir sınav olur. Adaletin temsilcisiyle karşı karşıya gelen Ömer, ilk kez kalbini sarsan bir duyguyla yüzleşir. Ancak aşk, bu topraklarda hesapların kapanmasının önündeki en büyük engeldir.

        Engin Akyürek’in derinlikli performansıyla hayat bulan Ömer Bereketoğlu, ‘Bereketli Topraklar’ın hem vicdanı hem de en karanlık yüzü olarak izleyicilerle buluşacak.

        'Bereketli Topraklar’ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        ‘Bereketli Topraklar’, ilk bölümüyle 2 Kasım Pazar akşamı SHOW TV’de başlıyor!

        #resim#1307103#

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Engin Akyürek
        #Bereketli Topraklar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor