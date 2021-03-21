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Engin Akyürek: Ben geldim

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, hayranlarının ısrarına dayanamadı. Instagram hesabı açan Akyürek, kedisi ile pozunu "Ben geldim" notuyla sosyal medyada yayınladı

Engin Akyürek, Instagram'da! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Oyuncu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, sosyal medyaya giriş yaptı. Instagram hesabı açan ünlü oyuncunun ilk paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

"BEN GELDİM"

Kedisi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Engin Akyürek, gönderisine, "Ben geldim" notunu düştü. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Akyürek'in paylaşımı kısa sürede 37 binden fazla beğeni aldı.

"BELKİ BEN DE AŞKI BULURUM"

"Bir Aşk İki Hayat" filminin başrol oyuncusu Engin Akyürek, gösterim öncesi muhabirlerle sohbet etmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz senelerde "Aşkı bulabildiniz mi?" sorusuna, "Aşk filmi yaptık. Film bitsin, yolunu bulsun belki ben de aşkı bulurum" şeklinde yanıt vermişti.

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