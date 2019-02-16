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"BELKİ BENDE AŞKI BULURUM"

Filmin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, gösterim öncesi kalabalığın karşısına geçerek duygularını paylaştı. Engin Akyürek, “Güzel bir aşk filmi olduğunu düşünüyoruz. Bugün de 14 Şubat manidar oldu. Biz filmi izledik çok sevdik. Umarım sizde çok seversiniz.” dedi. Aşkla ilgili konuşan Engin Akyürek, “Siz aşkı bulabildiniz mi?” şeklindeki soruya “Aşk filmi yaptık. Filmi bitsin yolunu bulsun belki bende aşkı bulurum” diye yanıt verdi.