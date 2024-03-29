Engin Altan Düzyatan o paylaşımı yalanladı
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarına karşı takipçilerini uyardı. Düzyatan, dün adı kullanılarak yapılan paylaşımı da yalanladı
Giriş: 29.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:28
Engin Altan Düzyatan, kendisi adına açılan Twitter hesabına yönelik açıklamada bulundu. Hesabın kendisine ait olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Bu (@_enginaltan_) hesabın benimle hiç bir ilgisi ya da bağı yoktur" dedi.
Engin Altan Düzyatan'ın bu açıklamasından sonra söz konusu hesap geçici olarak kısıtlandı.
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