Engin Çağlar'ı oğlu Çağlan Övet: Babam bizden çalındı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, 85 yaşındaki Engin Çağlar, 1 Kasım'da İstanbul'un Şişli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kazaya karışan ve tutuklanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay Orhan ise yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme, Orhan hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verirken, hâkim tahliye gerekçesinde olayda asli kusurun Engin Çağlar'a ait olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncunun oğlu Çağlan Övet, konuk olduğu YouTube programında yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı; "Sabah vedalaştık, ben işime gittim, o da Mecidiyeköy'e… Orada arkadaşları var, oturur, vakit geçirir. Biz de biraz hareket olsun, evde oturmasın, yürüsün, gitsin gelsin diye pek sesimizi çıkarmayız. Doğal şeyler bunlar. Kazadan 13 dakika sonra hasbelkader aradım; hani 'Baba ne yapıyorsun?' gibisinden… Telefon çaldı çaldı, açılmadı. Yarım saat geçmedi, annem aradı; 'Hastanedeyiz' dedi. Panik dolu bir ses yoktu. Telefona cevap vermeyince, 'Belki düştü, bir yeri incindi' diye düşündüm. Annem, 'Hastanedeyiz, sen işten sonra çıkar gelirsin' deyince açıkçası kötü bir şey olacağını hiç düşünmedim."

Engin Çağlar'ın eşi Filiz Vural Övet ile oğulları; Eser Övet ve Çağlan Övet

"KIYAFETLERİ KAN REVAN İÇİNDEYDİ"

Övet şöyle devam etti; "Hastaneye gittiğimde iş bitmişti… Çok kötü bir vaziyette gelmiş. Çarpmanın etkisiyle 15 metre sürükleniyor. O yaştaki bir insanın kaldıramayacağı bir çarpma süratiydi. Hastaneye canlı gidebilmesi bile babamın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hayatının en çaresiz anıydı. Eşyalarını hemen verdiler. Kıyafetleri kan revan içindeydi. Kafasını çarptığı için büyük bir kanama olmuş. Çok moral bozucu bir geceydi."

"KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMESİNE ÜÇ ADIM KALMIŞTI"

Kazanın detaylarını da anlatan Övet, olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Karşıdan karşıya geçmesine üç adım kalmıştı. Bir araba duruyor, yol veriyor; o yol verince babam da geçeceğine güvenerek geçiyor. Motor arkadan geliyor. Önüne baksa belki yine bir kırma durumu olurdu. Orada 30 km hız sınırı tabelası var. Motor 30'la çarpsa en fazla babam düşerdi; belki kolu, bacağı kırılırdı. Biz bunu hallederdik, hiç problem değil. Hatta motorcunun bütün zararını bile biz karşılardık. Ama şimdi mahkeme sürecinde hızlı olmadığını iddia ediyor. Biz de diyoruz ki, 'Madem bu kadar hızlı değildin, niye böyle bir sonuç oldu?"