Engin Özkoç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Siyasete CHP Gençlik Kolları ile başlayan ve şu anda da CHP Grup Başkanvekili görevini üstlenen Engin Özkoç hayatı hakkında bilgiler detaylar haberimizde...

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Engin Özkoç, 5 Şubat 1962'de Sakarya’nın Kayalar Memduhiye Köyü’nde doğdu. İlkokulu Memduhiye Köyü'nde, ortaokul ve liseyi merkez ilçe Adapazarı’nda okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcüsü olarak görev yaptı. CHP Grup Başkanvekilidir.

Özkoç, bekârdır.